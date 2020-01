La strega cannibale e la sua casa nella prima clip di Gretel & Hansel

Cinema

di Simona Vitale - 24/01/2020 08:02 | aggiornato 24/01/2020 08:06

Orion Pictures ha rilasciato la prima clip di Gretel & Hansel, rivisitazione horror della nota fiaba tedesca dei fratelli Grimm con la giovane Sophia Lillis, star di IT e IT: Capitolo 2. Ecco il filmato.

In apertura dell'articolo potete gustarvi la prima clip di Gretel & Hansel, rivisitazione in chiave horror della nota fiaba tedesca Hansel e Gretel dei fratelli Grimm. Nel filmato, della durata di poco più di un minuto, vediamo i due fratelli imbattersi nell'abitazione della strega nel profondo del bosco.

Mentre Gretel scruta attentamente la casa e spia al suo interno ammirando una tavola imbandita e ricca di ogni leccornia, l'affamato Hansel entra nell'abitazione. Gretel rimane in allerta in vista dell'inevitabile ritorno della strega, ma i due ragazzini inciampano, in realtà, nella sua terribile trappola...

Con il sottotitolo "A Grim Fairy Tale", la campagna promozionale del film si è resa efficace mostrando un'atmosfera che appare molto inquietante e minacciosa per i due ragazzini che si avventurano nella fitta foresta ignari del pericolo che li attende.

Orion Pictures Il poster ufficiale di Gretel & Hansel, rivisitazione horror della classica fiaba dei fratelli Grimm

La pellicola è stata prodotta da Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger, con la sceneggiatura scritta da Rob Hayes e la regia affidata a Oz Perkins, il regista di February: L’innocenza del male.

Proprio quest'ultimo ha dichiarato, in merito al suo film:

È molto fedele alla storia originale, i personaggi principali sono tre: Hansel, Gretel e la strega. Abbiamo cercato la maniera giusta per renderlo una storia di formazione e volevo che, in qualche modo, Gretel fosse più grande di Hansel. Sophia Lillis è davvero fantastica, ha un volto che cattura la telecamera, una cosa molto rara. Per quelli che sono il mio stile e i miei gusti è davvero un sogno.

La trama ruota intorno alla giovane Gretel e al suo fratellino Hansel, costretti ad avventurarsi nel bosco in cerca di cibo e lavoro. Nel corso del loro cammino incontrano prima un cacciatore e poi un'anziana signora apparentemente gentile, che in realtà nasconde delle cattive intenzioni. I due ragazzini, purtroppo, ignorano di essersi imbattuti in un male antico e terrificante...

Nel cast di Gretel & Hansel incontriamo la giovane Sophia Lillis (che in molti conosceranno come interprete dell'adolescente Beverly Marsh in IT e IT: Capitolo 2), Alice Krige, Jessica De Gouw, Charles Babalola, Ian Kenny e Samuel Leakey.



Gretel & Hansel arriverà nelle sale italiane il 23 aprile 2020 distribuito da Koch Media, mentre negli USA la pellicola debutterà il 31 gennaio 2020.

Via: Cbr