Mean Girls tornerà di nuovo al cinema in versione musical

Cinema

di Mara Siviero - 24/01/2020 14:18 | aggiornato 24/01/2020 14:22

Mean Girls è pronto a passare dal teatro al cinema, arrivando sul grande schermo per la seconda volta ma in versione musical.

Mean Girls tornerà al cinema in versione musical.

Ebbene sì, i produttori dello show di Broadway hanno annunciato che questo spettacolo verrà adattato per il grande schermo grazie a Paramount Pictures e che il film si baserà, per l’appunto, sul lungometraggio già uscito nel 2004.

Un percorso film-teatro-film che ha tutte le carte in regola per risultare molto accattivante, così come sottolineato da Tina Fey che ha scritto il copione del primo film:

Sono molto entusiasta di portare Mean Girls sul grande schermo. È stato incredibilmente gratificante vedere quanto il film e il musical abbia significato per il pubblico. Ho passato sedici anni con questi personaggi. Sono il mio universo Marvel e li amo molto.

HD Getty Images

Prodotto da Lorne Micheals, Stuart Thompson, Sonia Friedman e Paramount Pictures, Mean Girls arriverà al cinema in versione musical e riunirà Tina Fey e il compositore Jeff Richmond.

Elisabeth Raposo, presidente delle produzione Paramount, ha annunciato:

Siamo molto entusiasti di riportare questa iconica realizzazione sul grande schermo in musical con il nostro team.

Inoltre, sembra che i produttori dello spettacolo siano arrivati alle trattative finali per portare lo show teatrale, diretto e coreografato da Casey Nicholaw, nel West End di Londra il prossimo anno..

Per Lorne Michaels, un’eventualità del genere sarebbe molto emozionante:

Sono stato contento di lavorare a Mean Girls e di vederlo prima come film, poi come musical e ora come film musical. Sono molto orgoglioso che la storia di Tina [Fey] e i personaggi continuino ad appassionare le nuove generazioni. Siamo molto entusiasti di continuare a lavorare con Sonia Friedman e con il suo team mentre ci prepariamo per Londra.

Ma Mean Girls non sarà l’unico adattamento cinematografico di musical teatrali: infatti, ben presto arriveranno gli adattamenti di West Side Story, The Prom, In the Heights, mentre La piccola bottega degli orrori, Come From Away e Sunset Boulevard sono via di sviluppo. L’adattamento più recente e che arriverà nei nostri cinema tra qualche settimana è Cats: uscito poco più di un mese fa negli USA, il film targato Universal è stato però un flop al botteghino e ha ottenuto critiche negative.

Via Variety