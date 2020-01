My Hero Academia: in arrivo ben 10 film d'animazione in futuro?

AnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 24/01/2020 16:34 | aggiornato 24/01/2020 16:38

Secondo un rumor la serie animata di My Hero Academia potrebbe avere ben dieci film in produzione per il futuro.

My Hero Academia è uno degli anime più di successo degli ultimi anni. Da ottobre sta andando in onda la quarta stagione animata, che, come per le precedenti, sta riscuotendo un grande successo sia in patria che in tutto il mondo. In Giappone inoltre, lo scorso 20 dicembre è uscito anche il secondo film animato chiamato My Hero Academia: Heroes Rising che ha riscosso un grande successo al botteghino giapponese guadagnando oltre 10 milioni di dollari nelle prime tre settimane di permanenza nelle sale.

Il successo dei due film dedicati a quest’opera creata dal mangaka Kohei Horikoshi sembra aver convinto a credere sempre di più nella buona riuscita della serie, tanto che secondo alcuni rumor, riportati dall’utente Twitter Yonkou Productions, sono previsti ben 10 film per My Hero Academia in futuro con la cadenza di circa uno all’anno.

My Hero Academia is going to receive a new movie every year for at total of at least 10 movies that are currently being planned. — YonkouProductions (@YonkouProd) January 22, 2020

Dichiarazioni molto forti e difficili da valutare allo stato attuale. Sicuramente My Hero Academia al momento ha un successo enorme e sembra facile credere che questo rumor possa divenire in realtà in futuro, ma guardando alla storia dell’animazione giapponese sono davvero poche le serie che sono riuscite a superare l’imponente cifra di dieci film realizzati. Tra questi possiamo contare soltanto le pietre miliari come Dragon Ball che ha all’attivo una ventina di film, One Piece con Stampede che è stato il 14esimo o Naruto che è arrivato in totale a 11 pellicole, senza contare poi altri franchise famosi in tutto il mondo come Pokémon o Detective Conan.

My Hero Academia, nonostante il grande successo, non è ancora arrivato a questi livelli di popolarità, e anzi nel 2019 è stato superato nelle vendite da un altro manga sempre pubblicato su Shonen Jump, ossia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che è riuscito a superare anche One Piece nelle vendite complessive dei volumi in Giappone, e che nel 2020 vedrà arrivare il suo primo film animato al cinema.

Ciò non esclude che la fama di My Hero Academia continui ad aumentare in futuro e che questo rumor legato all’arrivo di ben 10 film possa diventare un giorno realtà.

Restando nel presente aspettiamo intanto di vedere il secondo film, già annunciato anche per l’Italia. My Hero Academia: Heroes Rising arriverà infatti nelle sale nostrane portato da Nexo Digital che ha già programmato una proiezione speciale dal 19 al 25 marzo in molti cinema aderenti all’evento così come era stato l’anno scorso per il primo film.

Cosa ne pensate di questo rumor: vi piacerebbe vedere un film all’anno di My Hero Academia?

