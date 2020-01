Obi-Wan Kenobi, serie rimandata (ma non cancellata)?

TV NewsCinema

La lavorazione di Obi-Wan Kenobi, serie TV Disney+, sarebbe stata momentaneamente sospesa, a causa di problemi legati alla qualità della sceneggiatura. Gli episodi della serie di Star Wars potrebbero essere ridotti da sei a quattro.

Dopo alcuni rumor che erano girati nei giorni scorsi sulla lavorazione di Obi-Wan Kenobi, pare che la serie di Star Wars sia stata rimandata. Secondo quanto riportato da Collider, due fonti vicine alla produzione avrebbero confermato che i lavori sono stati messi in pausa e la crew – che si trovava presso i Pinewood Studios di Londra – mandata, momentaneamente, a casa.

A interpretare Obi-Wan Kenobi nella serie sarà Ewan McGregor.

La storia sarà ambientata circa otto anni dopo La vendetta dei Sith, cioè l'Episodio III che racconta le guerre dei cloni. Alla guida della serie, la regista Deborah Chow e lo sceneggiatore Hossein Amini.

Non si sa fino a quando lo show dovrebbe restare in pausa, ma si parla soltanto di un ritardo e non certo di una cancellazione.

Sembra che il problema sia legato alla sceneggiatura della serie TV, non piaciuta alla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, che avrebbe chiesto la modifica della storia con l’obiettivo di averla pronta per l’estate. Ovviamente, c’è la possibilità che questa scadenza possa slittare ulteriormente.

Secondo The Hollywood Reporter, comunque, sarebbero smentite le voci che volevano il progetto annullato. Lucasfilm starebbe, inoltre, cercando un nuovo sceneggiatore per rimpiazzare Amini e potrebbe ridurre gli episodi da sei a quattro. Ad oggi, pare che Amini abbia messo la propria firma soltanto su due copioni.

Secondo una fonte, “la storia di Kenobi sarà simile a quella di The Mandalorian e vedrà il maestro Jedi proteggere un giovane Luke e, forse, anche una giovane Leia”. Come riportato da Variety, Ewan McGregor avrebbe commentato in prima persona quanto accaduto:

Penso che inizieremo a girare il prossimo anno invece che quest’anno. Credo che le sceneggiature siano fantastiche, vogliono soltanto che siano migliori. Penso che la data di lancio sarà la stessa.

Insomma: va tutto bene e la situazione non è così drammatica come alcuni i fan pensano. Obi-Wan Kenobi ha un enorme potenziale e il fatto che ci si voglia assicurare una più che ottima qualità della sceneggiatura, anche a costo di qualche ritardo, non può che essere positivo.

Nel frattempo, sulla nuova piattaforma streaming Disney+ - che arriverà in Italia il prossimo 24 marzo – avremo modo di vedere The Mandalorian, tra i primi titoli confermati del catalogo italiano.