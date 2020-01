Annunciati gli ospiti musicali che animeranno la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020. Durante la serata del 9 febbraio ci saranno cinque momenti musicali, una performance di Questlove del gruppo hip hop The Roots e un segmento che vedrà una donna in veste di direttrice d’orchestra.

È la prima volta che gli Oscar propongono una presenza femminile a dirigere i musicisti. Si tratta dell’irlandese Eímear Noone. Al momento le notizie sono molto frammentarie e non si sa se la direttrice salirà sul palco con l’orchestra di 42 elementi, oppure se i musicisti saranno nella fossa del Dolby Theatre.

Eímear Noone cederà poi la bacchetta a Rickey Minor, che dirigerà i musicisti per il resto della serata.

Oscars to Feature Female Orchestra Conductor for the First Time https://t.co/xnQ7ruQR2D

Musicista dalla lunga carriera, la Noone è stata la prima donna a dirigere la Dublin’s National Concert Hall e ha girato il mondo dirigendo importanti orchestre tra cui la Philadelphia Orchestra, la Dallas Symphony, la National Symphony, la Royal Philharmonic di Londra e la Sydney Symphony in Australia.

A proposito della sua partecipazione alla cerimonia degli Oscar 2020 ha dichiarato:

Per quanto riguarda invece le esibizioni, sono previste cinque performance:

THIS JUST IN: @CynthiaErivo, @eltonofficial, @idinamenzel, @ChrissyMetz and @RandyNewman will be performing live at the #Oscars. With special appearances by @eimearnoone and @questlove.https://t.co/fHgSiuhrkY