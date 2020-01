Krista Vernoff, nuova showrunner della serie (già al timone di Grey's Anatomy) ha spiegato a TV Line cosa dobbiamo aspettarci nella prossima stagione:

Quest'anno ci saranno ancora più morti e soccorsi non riusciti. Nelle prime due stagioni dello show non c'erano molte morti. Per quanto siamo inclini a non salvare tutti i pazienti di Grey’s Anatomy ogni settimana, in questa stagione di Station 19 non riusciremo a salvare tutti ogni settimana.