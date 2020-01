TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 24/01/2020 09:51

The Walking Dead sta per tornare. Ecco il nuovissimo teaser che ha per protagonista Daryl Dixon, impegnato a sfuggire a un'intera mandria di zombie...

Dieci secondi, sufficienti a rendere l'idea di cosa ci aspetta al ritorno di The Walking Dead.

Dieci secondi con Daryl Dixon (Norman Reedus), il suo coltello e un'intera mandria di zombie.

Avevamo lasciato i nostri intrappolati nella grotta in cui Alpha (Samantha Morton) aveva radunato la sua mandria, in attesa di usarla come arma contro i nemici.

E ora, a partire dal 24 febbraio, su FOX vedremo la seconda parte della stagione 10 e scopriremo chi e come se la caverà per salvarsi dagli zombie.

Con un tweet dal profilo ufficiale, The Walking Dead ha diffuso questo nuovo teaser dell'episodio 10x09, intitolato Squeeze:

La showrunner Angela Kang ha parlato di cosa ci aspetta al ritorno della serie, dopo il finale di metà stagione:

Abbiamo intrappolato un gruppo di persone in una grotta piena di zombie, quindi dobbiamo raccontare quella storia. Perciò, sarà sicuramente una parte molto importante della ripresa della storia. Ovviamente, abbiamo Negan inserito fra i Sussurratori, quindi continueremo a raccontare anche la storia che lo coinvolge. [... ]E poi, non necessariamente specifico dell'episodio precedente, ma nel suo insieme, a questo punto alcune linee sono state attraversate, giusto? Il confine è stato attraversato da entrambe le parti. Ci sono stati questi atti di guerra e quindi le cose ora si stanno intensificando molto, molto velocemente. E in un certo senso arriviamo al grande conflitto tra i Sussurratori e la nostra gente.

Senza dimenticare il viaggio di Michonne (Danai Gurira), che dovrebbe durare alcuni giorni, per mare insieme al nuovo arrivato Virgil (Kevin Carroll). Questa, lo sappiamo, sarà l'ultima stagione per Michonne e il viaggio sarà quindi fondamentale per la sua storia. E quella della serie in generale:

Sta per finire nella seconda parte e vedremo come andrà a finire. E si spera che ci siano alcuni colpi di scena interessanti e sorprese lungo la strada. Ci occuperemo di ciò che accade con Michonne e Virgil e il resto di quel viaggio.

Samantha Morton ha aggiunto che l'episodio dà il via a una seconda metà della stagione piena di colpi di scena.

Non abbiamo ancora finito la stagione, quindi ci sono molte altre cose fantastiche in arrivo. Sono rimasta costantemente scioccata nel leggere le sceneggiature pensando: "Davvero?! Oh mio Dio." Proprio quando pensi che non possa essere più spaventoso o più "Cosa?!" - lo è.

Manca meno di un mese: presto sapremo di cosa parla l'interprete di Alpha e vedremo l'importanza delle scelte di Negan nello sviluppo della trama.

Continuate a seguirci in attesa del ritorno di The Walking Dead!