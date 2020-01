Cinema

di Giacinta Carnevale - 25/01/2020 10:03

Ben Stiller è il protagonista di una delle saghe comiche più divertenti e di maggior successo degli ultimi anni. Scopriamo quali sono tutti i film e le trame di Una notte al museo.

Nel 2006 usciva nelle sale cinematografiche Una notte al museo, la commedia diretta dal regista canadese Shawn Levy che vede protagonista Ben Stiller. La pellicola è riuscita ad ottenere un successo tale da convincere la produzione a realizzare ben due sequel di quella che sarebbe diventata poi una delle trilogie più divertenti degli ultimi anni.

Prodotto con un budget iniziale di 110 milioni, il primo film della saga ha incassato solo negli USA più di 250 milioni a cui vanno ad aggiungersi circa 323 milioni guadagnati all'estero per un totale di quasi 575 milioni di dollari. La seconda pellicola, uscita nel 2009, non è riuscita a bissare il successo della precedente ma ha ottenuto più di 410 milioni.

Infine il terzo e ultimo capitolo è stato il film del franchise che ha incassato meno, guadagnando 363 milioni di dollari al box office internazionale. Complessivamente la trilogia comica è riuscita a portare a casa 1 miliardo e 350 milioni di dollari in tutto il mondo. Ma scopriamo nel dettaglio i titoli e le trame di tutti i film della saga.

Una notte al museo

HD 20th Century Fox

Titolo originale: Night at Museum

Anno: 2006

Regia: Shawn Levy

Larry Daley (Ben Stiller) è un padre divorziato e disoccupato che, per evitare di perdere la custodia di suo figlio Nick, decide di accettare un lavoro come guardiano notturno presso il Museo di Storia Naturale di New York. L'uomo riceve l'incarico da Cecil, Gus e Reginald, i tre custodi precedenti che stanno per andare in pensione, e sembra un'occupazione abbastanza tranquilla.

Se non fosse che, durante la sua prima notte di lavoro, tutti i personaggi e gli animali presenti nel museo prendono magicamente vita grazie ad un’antica Tavola appartenente al faraone Ahkmenrah (Rami Malek). Il povero Larry si ritroverà così a gestire il caos causato da statue parlanti, scimmie dispettose, soldati in miniatura desiderosi di andare in guerra e lo scheletro di un T-Rex.

Il guardiano stringe amicizia con la statua del presidente Teddy Roosevelt (Robin Williams), che gli spiega i motivi per cui ogni notte l'intero museo riprende vita. Ma lo avverte che nessuno deve uscire da lì dopo l'alba, perché altrimenti verrebbe trasformato in cenere. Larry, dopo aver incolpato i precedenti guardiani per non averlo avvisato, decide di imparare la storia di ogni personaggio così da poter riuscire a gestirli e infatti la seconda notte sembra andare molto meglio.

Tuttavia, mentre lui è occupato con le statuine degli antichi romani - guidati dal generale Ottavio (Steve Coogan) - e con i colonialisti del Far West capitanati da Jedediah Smith (Owen Wilson), un uomo di Neanderthal fugge dal museo dopo l'alba e finisce incenerito. La mattina seguente, il direttore del museo minaccia di far licenziare Larry ma alla fine gli concede anche una notte di lavoro.

Il lavoro di guardiano si rivelerà davvero molto movimentato e Larry dovrà riuscire ad evitare che qualcuno altro lasci il museo ma le cose non saranno per niente semplici. Inoltre tre improbabili ladri stanno organizzando un piano per riuscire a rubare la Tavola di Ahkmenrah, che sembra abbia anche il potere di allungare la vita di chi la possiede...

Nel cast, oltre a Ben Stiller, troviamo star del calibro di Robin Williams, Dick Van Dyke, Bill Cobbs, Owen Wilson, Rami Malek e anche l'attore italiano Pierfrancesco Favino, nei panni di Cristoforo Colombo.

Ecco l'elenco completo degli attori e dei rispettivi personaggi:

Ben Stiller : Lawrence "Larry" Daley

: Lawrence "Larry" Daley Carla Gugino : Rebecca Hartman

: Rebecca Hartman Dick Van Dyke : Cecil Fredericks

: Cecil Fredericks Mickey Rooney : Gus

: Gus Bill Cobbs : Reginald

: Reginald Jake Cherry : Nick Daley

: Nick Daley Ricky Gervais : Dottor McPhee

: Dottor McPhee Robin Williams : Theodore "Teddy" Roosevelt

: Theodore "Teddy" Roosevelt Owen Wilson : Jedediah Smith

: Jedediah Smith Kim Raver : Erica Daley

: Erica Daley Patrick Gallagher : Attila l'Unno

: Attila l'Unno Rami Malek : Faraone Ahkmenrah

: Faraone Ahkmenrah Pierfrancesco Favino : Cristoforo Colombo

: Cristoforo Colombo Steve Coogan: Ottavio

Una notte al museo 2 - La fuga

HD 20th Century Fox

Titolo originale: Night at Museum - Battle of the Smithsonian

Anno: 2009

Regia: Shawn Levy

Sono trascorsi due anni dagli eventi accaduti nel precedente film e Larry Daley (Ben Stiller) non è più il guardiano del Museo di Storia Naturale di New York ma è diventato un impreditore e gestisce la sua azienda Daley Device. Spesso però si fa prendere dalla nostalgia ripensando alle incredibili avventure vissute nel precedente lavoro.

Così un giorno decide di far visita al vecchio museo e scopre che ben presto tutte le statue verranno spostate nell'archivio federale dello Smithsonian Museum di Washington e sostitute da ologrammi, fatta eccezione per Teddy Roosvelt (Robin Williams), lo scheletro del T-Rex, il faraone Ahkmenrah (Rami Malek) con la sua tavola magica e i personaggi più importanti. Tuttavia la sera seguente, Larry viene contattato dal cow-boy Jedediah (Owen Wilson) che lo informa che la dispettosa scimmia cappuccina Dexter ha rubato la tavola e l'ha portata con sé.

E adesso ogni creatura dello Smithsonian ha preso vita ma sono tenuti tutti in ostaggio da Kahmunrah (Hank Azaria), il perfido fratello maggiore del faraone Ahkmenrah. Larry decide così di rivolvere la situazione ancora una volta e impedire che l'intero museo venga distrutto. L'uomo riesce ad entrare negli archivi grazie all'aiuto della statua di Amelia Earhart (Amy Adams) e per salvare tutti dovrà affrontare il malvagio e un po' infantile faraone Kahmunrah e i suoi scagnozzi Al Capone, Ivan il Terribile e Napoleone...

Oltre ai protagonisti principali del cast del precedente capitolo, troviamo anche diverse new entry in Una notte al museo 2 - La fuga tra cui spiccano Hank Azaria, Amy Adams, Christopher Guest, Alain Chabat ed Eugene Levy.

Questo l'elenco completo degli attori del secondo film della saga:

Ben Stiller : Larry Daley

: Larry Daley Amy Adams : Amelia Earhart

: Amelia Earhart Owen Wilson : Jedediah Smith

: Jedediah Smith Hank Azaria : Kahmunrah/Abraham Lincoln/Il Pensatore

: Kahmunrah/Abraham Lincoln/Il Pensatore Bill Hader : Generale George Armstrong Custer

: Generale George Armstrong Custer Robin Williams : Teddy Roosevelt

: Teddy Roosevelt Christopher Guest : Ivan il Terribile

: Ivan il Terribile Alain Chabat : Napoleone Bonaparte

: Napoleone Bonaparte Jon Bernthal : Al Capone

: Al Capone Eugene Levy : Albert Einstein

: Albert Einstein Rami Malek : Ahkmenrah

: Ahkmenrah Steve Coogan : Ottavio

: Ottavio Ricky Gervais : Dr. McPhee

: Dr. McPhee Jake Cherry : Nick Daley

: Nick Daley Thomas Lennon : Wilbur Wright

: Wilbur Wright Robert Ben Garant : Orville Wright

: Orville Wright Patrick Gallagher : Attila l'Unno

: Attila l'Unno Mizuo Peck : Sacagawea

: Sacagawea Pierfrancesco Favino: Cristoforo Colombo

Una notte al museo 3 - Il segreto del faraone

Titolo originale: Night at Museum - Secret of the Tomb

Anno: 2014

Regia: Shawn Levy

La pellicola si apre con un flashback che ci riporta al 1938 quando, durante una spedizione egizia, un giovanissimo Celil "C.J." Fredericks (Dick Van Dyke) - il figlio del capo della spedizione - trova la Tavola del faraone Ahkmenrah. Ai giorni nostri, scopriamo che Larry è tornato a lavorare come guardiano notturno presso il Museo di Storia Naturale di New York ed è finalmente entrato nelle grazie del direttore.

Quest'ultimo decide così di organizzare un'apertura notturna, con le attrazioni vive, in occasione di un grande e importante restauro del museo. Ma la magica Tavola di Ahkmenrah, che permette di far tornare in vita i personaggi del museo, sta iniziando a corrodersi e i suoi poteri rischiano di svanire.

Larry dovrà quindi intervenire per salvare i suoi amici e per farlo dovrà attraversare l'Oceano, con i suoi compagni di avventura e suo figlio Nick, per dirigersi al British Museum di Londra. Qui dovrà trovare la celebre ala dedicata all'Egitto per poter finalmente trovare le risposte al misterioso enigma e restituire alla tavola la sua magia... In questa nuova avventura compaiono anche Hugh Jackman e Alice Eve che interpretano loro stessi.

Ecco il cast completo con attori e personaggi di Una notte al museo 3:

Ben Stiller : Larry Daley

: Larry Daley Robin Williams : Teddy Roosevelt

: Teddy Roosevelt Dan Stevens : Lancillotto

: Lancillotto Rebel Wilson : Tilly

: Tilly Skyler Gisondo : Nick Daley

: Nick Daley Ben Kingsley : Merenkahre, padre di Ahkmenrah

: Merenkahre, padre di Ahkmenrah Anjali Jay : Shepseheret, madre di Ahkmenrah

: Shepseheret, madre di Ahkmenrah Owen Wilson : Jedediah

: Jedediah Ricky Gervais : Dr. McPhee

: Dr. McPhee Steve Coogan : Ottavio

: Ottavio Rachael Harris : Madeline Phelps

: Madeline Phelps Rami Malek : Ahkmenrah

: Ahkmenrah Dick Van Dyke : Cecil "C.J." Fredericks

: Cecil "C.J." Fredericks Bill Cobbs : Reginald

: Reginald Mickey Rooney : Gus

: Gus Brennan Elliott : Robert T. Fredericks

: Robert T. Fredericks Percy Hynes-White: Cecil "C.J." Fredericks da giovane

Una notte al museo 4 si farà?

HD Getty Images

Dopo diversi rumors riguardanti un possibile quarto capitolo della saga di Una notte al museo, la scorsa estate la casa di Topolino ha annunciato di voler realizzare un reboot di alcune vecchie pellicole di successo targate 20th Century Fox (acquistata da Disney a marzo 2019) tra cui figura il film con Ben Stiller.

Il progetto prevede di riproporre anche altri film cult come Mamma ho perso l'aereo, Una scatenata dozzina e Diario di una schiappa. Queste le parole di Bob Iger, CEO di The Walt Disney Company, riportate da Hollywood Reporter:

Siamo concentrati sulla valorizzazione della vasta libreria Fox di grandi titoli per arricchire ulteriormente il mix di contenuti sulle nostre piattaforme.

Il reboot di Una notte al museo non sarà infatti destinato al grande schermo ma sarà disponibile su Disney+, il nuovo servizio streaming che arriverà anche in Italia il prossimo 24 marzo 2020.