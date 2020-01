Marvel TV: cancellate due serie TV

TV News

di Antonio David Alberto - 26/01/2020 20:30

Secondo ScreenRant, Marvel TV ha cancellato due serie TV annunciate l'anno scorso.

Oltre alle serie TV in produzione per Disney+, Marvel sta sviluppando altre serie per altre piattaforme TV, compresa Hulu.

E proprio per quanto riguarda le produzioni Hulu, pare ci siano alcune novità. Secondo Variety e ScreenRant, infatti, Howard the Duck e Tigra & Dazzler, non sono più in fase di sviluppo da parte di Marvel. Per quanto riguarda, invece, le altre due serie annunciate per Hulu, M.O.D.O.K. e Hit-Monkey, si va invece avanti. Le quattro serie TV, secondo le intenzioni, avrebbero dovuto collidere in un crossover dal titolo The Offenders. Mentre per Tigra & Dazzler sarebbe stato una sorta di debutto, Howard the Duck è ormai uno dei personaggi più amati della Marvel a fumetti, avendo avuto una trasposizione cinematografica già negli anni '90 e poi essendo apparso nel film de I Guardiani della Galassia.

Disney/Lucasfilm La prima apparizione di Howard al cinema non ha avuto molta fortuna

L'accordo tra Marvel TV e Hulu era stato annunciato più o meno un anno fa. Kevin Smith e David Willis stavano lavorando su Howard the Duck, mentre le comiche Chelsea Handler ed Erica Rivinoja avrebbero dovuto occuparsi di Tigra & Dazzler. Sempre secondo ScreenRant, i problemi pare siano stati molteplici, con alcune complicazioni dietro le quinte: alla fine del 2019, Marvel ha licenziato Rivinoja e il suo staff citando delle divergenze creative. Inoltre, sempre secondo le fonti, pare che la produzione dello show stesse procedendo in modo spedito, con moltissimi script di alcuni episodi già completati.