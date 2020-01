The Mandalorian: ecco i fantastici set in tempo reale

Che Mandalorian sia il più grande successo televisivo dello scorso 2019 appare ormai innegabile. Il bambino è ormai ovunque e il Mandaloriano protagonista dello show sembra ormai aver soppiantato Boba Fett nel ruolo di Mandaloriano preferito da parte dei fan di Star Wars.

Uno dei punti di forza maggiori della serie è stata sicuramente la capacità produttiva di Disney e Lucasfilm che hanno portato sul piccolo schermo un prodotto dal taglio cinematografico. Il risultato è stato ottenuto grazie alla nuova tecnologia denominata Stagecraft e progettata da Industrial Light & Magic. A differenza del green screen, che rende possibile aggiungere scenari ed effetti speciali in post-produzione, lo Stagecraft reagisce in tempo reale con quello che si sta filmando. Per far capire un po' il meccanismo, il VFX Virtual Production Supervisor di ILM, Ian Milham, ha condiviso sul suo profilo Twitter alcune foto provenienti dal dietro le quinte di The Mandalorian, assicurando, inoltre, che a breve ne vedremo molte altre.

So a couple years ago I had a talk with @ILMVFX about real time environments. They wouldn't share too much, but I still joined up. Next thing you know, they hand us the keys to THIS.



More to come as they release it. pic.twitter.com/n1J5QxzKnT