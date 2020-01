The Witcher: la (costosa) statuetta con Geralt nella vasca da bagno

VideogamesCuriosità

di Stefania Sperandio - 26/01/2020 13:30 | aggiornato 26/01/2020 13:35

La celebre scena di Geralt di Rivia nella sua vasca da bagna – vista sia nel videogioco The Witcher 3: Wild Hunt che nella serie Netflix – è diventata una statuetta da collezione firmata da Dark Horse.

I giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt ricorderanno sicuramente la famosa sequenza in cui Geralt di Rivia si concedeva un po' di riposo, con un bel bagno caldo in una vasca. Quel momento del gioco è divenuto così iconico da essere stato riprodotto anche in una scena di The Witcher, la serie Netflix dedicata allo strigo, dove è Henry Cavill a finire a mollo nella tinozza.

Conscia dell'amore dei fan per questo (raro) momento in cui Geralt si rilassa, Dark Horse ha così deciso di realizzare un'apposita statuetta da collezione che lo immortala. Dipinta a mano e realizzata su licenza ufficiale concessa da CD Projekt RED, software house polacca, quest'ultima riprende esattamente le fattezze di Geralt nel videogioco, con una scatola che richiama anche il logo della Scuola del Lupo, medaglione dello strigo. A impreziosire la scena c'è perfino una paperella di gomma.

Il prezzo di listino è di 79,99 dollari presso i rivenditori statunitensi, mentre in Europa viene proposta, previa importazione, a prezzi purtroppo ancora più alti.

A proposito di soldi, però, nelle recensioni ci sono alcuni utenti che si concedono una battuta, affermando che portare a casa la statuetta possa far diventare ricchi, dal momento che le persone continueranno a "donare un soldo al witcher" – come intonato da Ranuncolo nella canzone-tormentone della serie Netflix.

HD Netflix Geralt (Henry Cavill) nella vasca da bagno nella serie The Witcher di Netflix

The Witcher 3, che ha ricevuto centinaia di premi come gioco dell'anno 2015, è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La prima stagione della serie The Witcher è disponibile su Netflix in otto episodi e, in queste settimane, si stanno svolgendo i lavori per la realizzazione della seconda.

Siete tra coloro che intendono portarsi a casa uno strigo in vasca da bagno?