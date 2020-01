Uncharted: Il film posticipato nuovamente?

CinemaVideogames

di Antonio David Alberto - 26/01/2020 19:00

Non c'è pace per il film di Uncharted. A quanto pare, come riportato da ScreenRant, la pellicola su Nathan Drake sarebbe stata posticipata di nuovo.

A quanto pare, non c'è pace per il film di Uncharted. Il film con protagonista Tom Holland pare sia stato nuovamente rimandato.

Secondo quanto riportato da ScreenRant e dal The Hollywood Reporter, la data di uscita del film di Uncharted è stata nuovamente posticipata: dal 18 dicembre 2020 al 5 marzo 2021. Non ci sono ulteriori notizie ma è chiaro che, ormai, il film pare sia entrato in un loop decisamente complicato. Dall'inizio del progetto, ben sei registi hanno abbandonato il film a lavori in corso e l'unica conferma, per ora, pare essere quella della partecipazione di Tom Holland nei panni di un giovanissimo Nathan Drake mentre Mark Wahlberg interpreterà, a sua volta, un giovane Victor Sullivan, miglior amico e mentore proprio di Nathan Drake.

Sony/Naughty Dog Nathan Drake, il protagonista di Uncharted, nel terzo capitolo della saga videoludica

Che il film sia ormai finito in quel limbo produttivo che ha fagocitato, nel corso degli anni, altri possibili franchise videoludici sul grande schermo come quello di Halo o di Gears of War, progetti, in certi casi, mai neanche annunciati ufficialmente? Non ci resterà che aspettare, d'altronde, ma i fan di Naughty Dog potranno comunque consolarsi con l'uscita di The Last of Us II prevista per il 29 maggio 2020.