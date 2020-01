Anaconda, in arrivo il reboot dell'horror con Jennifer Lopez e Owen Wilson

Cinema

di Simona Vitale - 27/01/2020 14:14 | aggiornato 27/01/2020 14:18

Columbia Pictures starebbe lavorando ad un reboot di Anaconda, horror-adventure del 1997 con Jennifer Lopez, John Voight e Owen Wilson. Ecco i primi dettagli del progetto.

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, sarebbe in fase di pre-produzione un nuovo film di Anaconda, horror-adventure del 1997 interpretato, fra gli altri, da Jennifer Lopez, Jon Voight e Owen Wilson.

Columbia Pictures starebbe sviluppando una versione completamente nuova e più moderna rispetto alla pellicola originale, con Evan Daugherty (che ha lavorato a film come Tomb Raider e Biancaneve e il cacciatore) chiamato a scriverne la sceneggiatura.

Anaconda del 1997 segue una troupe televisiva che si occupa di documentari nel corso di un viaggio in Amazzonia. Durante il tragitto, la troupe incontra un misterioso cacciatore di serpenti alla ricerca di una leggendaria anaconda. Il cacciatore fa deragliare la spedizione per i suoi scopi, con i membri della troupe costretti a districarsi tra un pazzo omicida e un serpente gigante che li metterà decisamente a dura prova...

Il film, come anticipato, vanta nel suo cast nomi del calibro di Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Owen Wilson, Kari Wuhrer e Jonathan Hyde.

Nonostante Anaconda sia stato un film interpretato da molti nomi celebri del mondo del cinema, la pellicola è stata snobbata dalla critica e si è portata a casa numerosi Razzies (i premi per i peggiori film e attori dell'anno). Tuttavia, il film è diventato molto popolare tra il pubblico e ha lanciato un franchise composto da quattro sequel, uno uscito al cinema e tre direttamente in versione Home Video (Anaconda: alla ricerca dell'orchidea maledetta, Anaconda 3 - La nuova stirpe, Anaconda - Sentiero di sangue, Lake Placid vs. Anaconda).

Il nuovo film di Anaconda a cui starebbe lavorando Evan Daugherty non sarebbe un remake o un sequel, ma un reboot. Sebbene uno stretto riserbo venga mantenuto in merito al progetto, sembra che l'obiettivo di Columbia Pictures sia quello di realizzare una pellicola di gran successo come Shark - il primo squalo (titolo originale The Meg) che ha ottenuto un incasso superiore al mezzo miliardo di dollari.

Attendiamo nuovi dettagli ufficiali sul progetto, che di certo mira a trasformare quello che è stato un film semplice e relativamente poco dispendioso in una grande pellicola in termini di budget di produzione e successo commerciale.