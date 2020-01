Cinema

Perché Birds of Prey non ha incluso il Joker di Leto? Risponde Margot Robbie

di Alice Grisa - 27/01/2020 10:59 | aggiornato 27/01/2020 11:03

L'assenza del Joker nel nuovo cinecomic Birds of Prey rimbomba come una presenza. Margot Robbie ha spiegato perché ha preferito non includere il personaggio nella nuova storia al femminile.

Margot Robbie, star e produttrice di Birds of Prey, ha parlato della scelta consapevole di non includere il Joker di Jared Leto nel cinecomic al femminile. L’attenzione sarà completamente concentrata sulla girl squad dell’iconica Harley Quinn, composta da Huntress, Black Canary, Renee Montoya e Cassandra Cain. Si è parlato molto di questo spin-off e inizialmente la figura dell’amante di Harley, così assiduamente presente in Suicide Squad, era stata presa in considerazione. Poi il leitmotiv di Birds of Prey si è spostato, come dice il titolo stesso, sulla “fantastica emancipazione di Harley Quinn”, uno scenario femminista che non contemplava più la presenza del Joker. A un evento stampa, Margot Robbie ha chiarito meglio il proprio punto di vista sulla presenza del collega. Le sue parole sono state riportate da Comic Book. Per me doveva essere o tutto o niente. [Le ipotesi erano due:] avremmo realizzato una storia completa di Harley e Joker, oppure Joker sarebbe stato fuori dai giochi. Inoltre la Robbie ha voluto raccontare una gang completamente al femminile: l’eventuale presenza del Joker avrebbe distratto l’attenzione del pubblico dalle vere protagoniste della pellicola. Sentivo che c'era un enorme vuoto di mercato per un film d'azione concentrato su una gang di ragazze. Mi sembrava che nessuno lo stesse facendo e non riuscivo a capire perché, specialmente nel comparto cinecomic. HD Warner Bros. La nuova Harley Quinn La love story è solo lo spunto iniziale del film, ma non il focus principale. All’inizio di Birds of Prey vedremo Harley alle prese con il post-rottura con il suo fidanzato. Ho un intero retroscena nella mia testa di ciò che è successo tra la fine di Suicide Squad e l’inizio di Birds of Prey. La pellicola, diretta da Cathy Yan, uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020. Margot Robbie di recente si è aperta anche alla possibilità (o, meglio, alla speranza) di un sequel.