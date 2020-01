Game of Thrones: lo spin-off inizia la ricerca dei Targaryen

TV News

di Silvia Artana - 27/01/2020 14:01 | aggiornato 27/01/2020 14:05

I lavori per House of the Dragon entrano (finalmente) nel vivo. HBO ha aperto le ricerche per trovare gli attori che interpreteranno Aegon, Visenya e Rhaenys Targaryen nello spin-off di Game of Thrones.

Adesso si comincia a fare sul serio. Dopo l'annuncio dello spin-off di Game of Thrones sugli antenati di Daenerys, HBO ha iniziato la ricerca dei Targaryen per House of the Dragon. Come riporta Knight Edge Media, il network ha aperto il casting per gli attori che interpreteranno Aegon, Visenya e Rhaenys Targaryen.

I lettori dei libri di George R.R. Martin già conoscono i tre fratelli (e non solo...) che hanno dato il via alle Guerre di Conquista dei Sette Regni, 300 anni prima della Ribellione di Robert e delle vicende di Jon e compagnia, ma cosa devono aspettarsi i fan della serie TV? Le descrizioni dei personaggi permettono di scoprire qualcosa di più.

Il futuro primo re di Westeros è un uomo enigmatico e solitario, in cui convivono spietata severità e generosità:

Aegon Targaryen, fascia di età 20 anni. Uomo di razza caucasica. Sposato con le sorelle Visenya e Rhaenys. Riservato, silenzioso e religioso. Cavalca il drago Balerion. Personaggio principale.

La sorella maggiore di Aegon è una donna dalla bellezza solenne, rigorosa e implacabile, nata per essere una guerriera:

Visenya Targaryen, fascia di età 20 anni. Donna di razza caucasica. Sorella maggiore e moglie del Re Aegon Targaryen. Voluttuosa, austera, severa e spietata. Cavalca il drago Vhagar. Personaggio principale.

La sorella più piccola è una ragazza dalla personalità sfaccettata, che presenta le caratteristiche peculiari della giovinezza:

Rhaenys Targaryen, fascia di età 20 anni. Donna di razza caucasica. Sorella minore del Re Aegon Targaryen. Generosa, elegante, spensierata, curiosa e impulsiva, incline a volare con la fantasia e a indulgere alla monelleria. Cavalca il drago Meraxes. Personaggio principale.

HD HBO Harry Lloyd è Viserys Targaryen in Game of Thrones

Le indicazioni per il casting confermano che Aegon, Visenya e Rhaenys saranno i protagonisti di House of the Dragon e fanno ben sperare per una rappresentazione fedele delle caratteristiche fisiche peculiari dei Targaryen, uomini e donne con la pelle diafana, capelli bianchi con venature e riflessi d'argento e occhi viola. Ma non solo. Le descrizioni dei fratelli introducono altri 3... protagonisti dello spin-off di Game of Thrones, ovvero i draghi Balerion, Vhagar e Meraxes.

Aegon e le sue sorelle hanno conquistato i Sette Regni in groppa ai loro destrieri alati sputafuoco ed è lecito pensare che le maestose e potenti creature avranno un ruolo di primo in piano in House of the Dragon. O almeno, i fan ci sperano. Così come sperano che l'adattamento di Fuoco e Sangue colmi il vuoto (enorme) lasciato da Game of Thrones.

Mondadori/Amazon La serie TV House of the Dragon è basata sul libro Fuoco e Sangue

Naturalmente, adesso è troppo presto per qualsiasi previsione. Il procedere dei lavori aiuterà a farsi un'idea della nuova, ambiziosa produzione HBO. E l'arrivo sul piccolo schermo darà la risposta definitiva. Ma per quello (purtroppo) bisogna aspettare. Come riporta Deadline in un articolo di qualche tempo fa, il direttore della programmazione del network, Casey Bloys, ha dichiarato che House of the Dragon arriverà in TV nel 2022.

Nel mentre, per ingannare l'attesa, c'è la danza delle notizie e delle teorie. Restate sintonizzati per non perderne nessuna.