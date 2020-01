Ghost in the Shell: SAC_2045, ecco l'esplosivo trailer ufficiale

TV NewsAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 27/01/2020 14:57 | aggiornato 27/01/2020 15:00

La nuova serie di Ghost in the Shell propone i Post-Umani!

Dopo un breve filmato di qualche mese fa, l'account Netflix Asia ha pubblicato il primo trailer ufficiale della serie Ghost in the Shell: SAC_2045.

Dal trailer che apre questo articolo si può meglio osservare la nuova grafica 3D fotorealistica (più possibile vicina alla realtà) utilizzata per animare i personaggi dello show. La grafica, molto simile a quella di un videogioco moderno, pare essere molto fluida e dai colori brillanti.

Il maggiore Motoko Kusanagi (protagonista anche del manga originale), insieme alla sua squadra della Sezione 9, deve affrontare la criminalità informatica e, da quello che si può vedere, pare che lo farà con ogni mezzo a sua disposizione. Il nuovo mondo, quello del 2045, è caratterizzato dalla presenza dei Post-Umani, descritti come esseri incredibilmente intelligenti e con enormi capacità fisiche.

Qui sotto potete vedere un nuovo poster di Ghost in the Shell: SAC_2045:

La serie TV sarà composta da due stagioni da 12 episodi ciascuna. I nomi scelti dalla produzione per adempiere al ruolo di registi sono Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e Shinji Aramaki (Capitan Harlock 3D). L'illustratore russo Ilya Kushinov (The Wonderland) è il character designer.

Questo è il primo progetto di Ghost in the Shell totalmente realizzato al computer e sarà disponibile sul servizio streaming di Netflix dal mese di aprile 2020.

L'opera originale di Ghost in the Shell è racchiusa nel manga omonimo di Masamune Shirow, uscito in Giappone nel 1989 ed edito attualmente in Italia dalla casa editrice Star Comics. Dai fumetti giapponesi sono stati realizzati sia lungometraggi animati che un live-action nel 2017 con Scarlett Johansson, serie TV d'animazione, videogiochi per consolle e PC.