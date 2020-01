Gli sviluppatori di NBA 2K20 omaggiano Kobe Bryant

VideogamesCelebrity

di Andrea Guerriero - 27/01/2020 12:57 | aggiornato 27/01/2020 13:02

La morte dell'ex stella NBA colpisce al cuore anche gli sviluppatori del videogioco di basket più celebre.

La prematura morte di Kobe Bryant lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello sport, e soprattutto nei cuori dei familiari e dei milioni di fan dell'ex stella del basket mondiale.

Il campione NBA ha perso la vita in un tragico incidente in elicottero, assieme alla figlia di 13 anni Gianna Maria e altre sette persone, tra personale di bordo e staff. Nessun superstite per un dramma tanto inaspettato quanto doloroso, consumatosi nei cieli della California il 26 gennaio 2020.

Il buon Kobe, venuto a mancare a soli 41 anni, rappresenta poi un mito anche per chi si professa appassionato di videogiochi. I gamer più navigati lo ricorderanno ad esempio come testimonial di NBA Courtside 2: Featuring Kobe Bryant, un gioco sviluppato da Left Field Productions e pubblicato su Nintendo 64, Game Boy Color, PC e PlayStation. Non solo, quello che per anni è sato il volto più rappresentativo dei Los Angeles Lakers ha prestato la sua immagine anche per i successivi NBA Courtside 2002 - in esclusiva su GameCube -, NBA 2K10 e per la copertina della Legendary Edition di NBA 2K17.

Ed è proprio quella cover ad assere apparsa nelle ultime ore sul profilo Twitter ufficiale della serie, arrivata ad NBA 2K20 lo scorso autunno:

RIP to a Legend. Thank you for your many contributions on and off the court. You are greatly missed pic.twitter.com/XesYS63Uhp — NBA 2K20 (@NBA2K) January 26, 2020

Gli stessi sviluppatori hanno scelto anche di omaggiare Kobe Bryant con una particolare schermata all'interno del gioco. Prima dell'avvio del titolo, è quindi possibile vedere il campionissimo americano in un intenso ritratto in bianco e nero:

A very respectful tribute to Kobe Bryant can be seen when loading up 2K pic.twitter.com/FLKK7McELW — Shake4ndbake (@ItsShake4ndbake) January 26, 2020

Un omaggio sincero e dovuto a quella che è stata una delle stelle più luminose dello sport internazionale. E che ha segnato con il suo talento cristallino - tra cinema, campi da basket e videogame - intere generazioni.