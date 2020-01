Curiosità

di Maria Teresa Moschillo - 27/01/2020 12:50 | aggiornato 27/01/2020 12:52

Si chiama Meow Meow e sui social è già diventata famosa come "Gatta indignata". Potrebbe essere la degna erede di Grumpy Cat?

Tutti ricordano Grumpy Cat, al secolo Tardar Sauce, gatta nota sul web per la sua espressione perennemente imbronciata a causa di problemi di malocclusione e nanismo felino. Negli anni, Grumpy è diventata un'icona dei social, fonte di ispirazione per infiniti meme: basti pensare che la sua pagina Facebook The Official Grumpy Cat nel 2014 aveva già oltre 10 milioni di like e che i suoi profili continuano ancora oggi a riscuotere incredibili consensi (su Instagram, per esempio, i suoi follower sono 2,7 milioni).

Purtroppo, la gattina è scomparsa lo scorso 14 maggio 2019 all'età di 7 anni, per via di alcune complicazioni legate a un'infezione delle vie urinarie.

Di certo i suoi tantissimi fan non la dimenticheranno mai, ma in queste ore sui social pare sia stata designata una sua "erede". Si chiama Meow Meow ed è già nota come la "Gatta indignata". Il padrone della gatta condivide in Rete tantissime sue foto e in tutte Meow Meow assume un'espressione che è tutta un programma.

Pur essendo così sdegnata, non perde mai il suo aplomb: odia tutto e tutti, ma con una classe innata. Eccola all'ospedale veterinario, durante un ricovero per problemi di ipertiroidismo. Pare che non abbia gradito particolarmente le visite!

Meow Meow sembra non amare le feste e le ricorrenze speciali. Questo è l'entusiasmo con cui ha festeggiato l'ultimo Halloween.

Qui, invece, posa con un peluche di Grumpy Cat. Che dire, sarebbero state ottime amiche...

E ancora, Meow Meow in un momento di relax. L'indignazione, in fondo, non trova mai riposo!

Che ne pensate? Potrebbe essere l'erede di Grumpy Cat?