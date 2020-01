I Fichissimi: le location del film di Carlo Vanzina

Cinema

di Simona Vitale - 27/01/2020 08:30

I fichissimi è un film commedia del 1981 diretto da Carlo Vanzina e interpretato da Jerry Calà e Diego Abatantuono. Ecco le location in cui sono state effettuate le riprese della pellicola.

Nell'oramai lontano 1981 è stato girato il film commedia I fichissimi, diretto da Carlo Vanzina e interpretato da un cast di apprezzati attori nostrani tra cui spiccano Jerry Calà e Diego Abatantuono.

La pellicola ottenne un buon riscontro commerciale visto che, prodotta con un budget di "soli" 470 milioni di vecchie lire, arrivò ad incassare oltre 9 miliardi di lire diventando uno dei maggiori successi cinematografici della stagione 1981-82.

I fichissimi ci porta a Milano dove facciamo la conoscenza di Romeo e Felice, a capo di due bande rivali che mal si tollerano. Romeo lavora con il suo amico Renato in un garage, nel quale l'avvocato Colombo lascia talvolta la sua Ferrari. Felice, invece, con un'Ape effettua consegne a domicilio per il fruttivendolo per cui lavora. Romeo, un giorno, conosce in metropolitana una ragazza di nome Giulietta che lavora in un bar. Peccato che solo dopo qualche tempo Romeo finisca con lo scoprire che Giulietta, in realtà, è la sorella di Felice.

Ad una festa in maschera scoppia l'inevitabile rissa tra Felice e Romeo che ha un incidente con la Ferrari, presa all'insaputa dell'avvocato Colombo. Dopo essere finito in prigione a causa di una tentata rapina effettuata per cercare di riparare i danni causati, Felice ne approfitta per indurre sua sorella a sposare Walter, il proprietario del bar dove lei lavora. Sarà proprio l'avvocato Colombo a risolvere la situazione ponendo fine a questa sorta di dramma shakesperiano all'italiana...

Senza svelare il finale di questa pellicola, ecco dove sono state effettuate le riprese della pellicola. Il film, come anticipato, è ambientato a Milano, ma le location in cui sono avvenute le riprese svelano qualche sorpresa forse non nota a tutti...

I fichissimi: le location delle riprese

Con la presenza nella pellicola di luoghi iconici come Corso Vittorio Emanuele II, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, i Navigli, è facile intuire che le riprese de I fichissimi siano avvenute a Milano centro o, al massimo, nella provincia del capoluogo lombardo.

E, invece, sorprendentemente alcune scene della pellicola sono state girate a... Roma!

Occorre però procedere con ordine. L'apertura del film ci porta dritti nella Milano più autentica, in Corso Vittorio Emanuele II e poi nella bellissima Galleria del Duomo, dove Felice e i suoi amici passeggiano per poi incontrare Romeo e i suoi nella stazione della metropolitana Amendola-Fiera.

Il garage dove lavora Romeo si trova, ovviamente a Milano. Ciò vale solo per i pochi fotogrammi dell'esterno che si sono stati offerti dalla pellicola. Le riprese dell'interno del garage, invece, ci portano a Roma: precisamente al Parking Ludovisi della Capitale. Felice, che lavora invece presso un fruttivendolo di Milano, mostra agli spettatori una zona alquanto riconoscibile della città meneghina: via Ruffini, com'è possibile capire dallo sfondo su cui si staglia la Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Quello che sorprende è come le scene che immortalano casa di Felice e altri momenti importanti della pellicola, che mostrano la cittadina di Rho, siano state in realtà girate nuovamente a Roma. Quelli che dovrebbero essere i palazzoni di Rho sono, al contrario, i palazzi delle case popolari di Laurentino 38, popolare quartiere romano appena terminato di costruire nell'anno delle riprese del film.

Altra scena epica del film è sicuramente quella della festa in maschera in discoteca, teatro della rissa tra la banda di Romeo e quella di Felice. Il locale in questione è la discoteca Rolling Stone di via XXII Marzo, a Milano, ancora esistente.

Un nuovo spostamento da Milano a Roma avviene in occasione del matrimonio di Giulietta con Walter. In questa scena le sorprese non mancano... ma senza svelare nulla, occorre dire soltanto che la Chiesa dove si celebrano le nozze non si trova a Milano bensì nella Capitale.

Questa volta ecco le riprese che si spostano nella chiesa di Santa Maria Immacolata a Grottarossa. Per chi volesse vedere la chiesa dal vivo, l'edificio si trova in via Flaminia 994.

Non vi resta ora che gustarvi I Fichissimi e sorridere, facendo un magico tuffo nei mitici e lontani anni 80!

FONTE: Il Davinotti