Il Kylo Ren di Adam Driver torna sotto copertura al Saturday Night Live

CinemaTV News

di Laura Silvestri - 27/01/2020 11:26 | aggiornato 27/01/2020 11:31

Adam Driver a.k.a. Kylo Ren diventa Randy lo Stagista in una nuova puntata di Saturday Night Live. Riuscirà a non farsi riconoscere questa volta?

Vi ricordate Matt, il Tecnico dei Radar?

Beh, adesso Matt lascia il posto a Randy lo Stagista, ovvero la nuova identità segreta di Kylo Ren per lo sketch di Saturday Night Live, Undercover Boss.

Adam Driver torna infatti a vestire i panni del suo personaggio di Star Wars in un episodio del celebre show di varietà americano, in cui il leader del Primo Ordine e dei Cavalieri di Ren si finge nuovamente un membro della crew nella sua "compagnia" in un esilarante segmento che segue quello del 2016 (Star Wars Undercover Boss: Starkiller Base).

Nel primo sketch, che trovate qui di seguito, Kylo aveva tentato di mimetizzarsi tra i ranghi del Primo Ordine e scoprire qualcosa di più sui suoi "dipendenti", facendosi però riconoscere con una certa facilità - non sono in molti, per dire, a essere in grado di soffocare i colleghi con la Forza.

Adesso, Randy lo Stagista eredita l'incarico da Matt il Tecnico dei Radar, ma come possiamo vedere anche nel filmato in testa all'articolo, non sembra aver fatto grandi passi in avanti in termini di discrezione e segretezza.

E anche quando il giovane leader ci prova davvero a essere un capo migliore - come quando cerca di esaudire il sogno di una vita di uno dei suoi sottoposti - la situazione gli si ritorce contro... Ma, sorprendentemente, il buon Kylo riesce a trovare comunque il lato positivo.

Come è andata? Beh, direi abbastanza bene. Mi sono fatto quattro nuovi amici e ne ho ucciso solo uno. Direi che è un inizio discreto.

Tutto sommato, in effetti, poteva andar peggio...

E a voi è piaciuto lo sketch di SNL con protagonista Adam Driver? Fateci sapere nei commenti.