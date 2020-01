CuriositàTV News

di Giuseppe Benincasa - 27/01/2020 12:10 | aggiornato 27/01/2020 12:16

Lunga vita e prosperità a tutti ma prima è meglio parlare delle royalties.

Attraverso il suo account ufficiale Twitter, il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha presentato al mondo il nuovo logo della United States Space Force, ovvero il corpo militare dell'astronautica degli Stati Uniti.

Trump, nel suo tweet, ha scritto:

Dopo essermi consultato con i nostri Grandi Leader Militari, progettisti e altri, sono lieto di presentare il nuovo logo della United States Space Force, il sesto ramo del nostro magnifico corpo militare!

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

In molti hanno subito notato una certa somiglianza tra il nuovo logo militare e quello del famosissimo franchise televisivo e cinematografico di Star Trek.

L'attore George Takei, che nella serie classica di Star Trek ha interpretato Hikaru Sulu, ha ripubblicato il tweet e ha scritto:

Ahem. Ci aspettiamo qualche royalties da questo...

Ahem. We are expecting some royalties from this... https://t.co/msYcJMlqjh — George Takei (@GeorgeTakei) January 24, 2020

Come molti di voi sapranno, le royalties sono un riconoscimento economico da pagare a chi detiene i diritti intellettuali di un'opera che viene utilizzata da terzi.

La comparazione dei due simboli può essere fatta da una delle tantissime segnalazioni rivolte direttamente a Trump, per una somiglianza fin troppo evidente. Tra queste c'è persino il tweet dell'attrice Mia Farrow:

Moltissimi, in risposta al tweet del presidente statunitense, hanno pubblicato una celebre GIF, che ritrae un giovane Patrick Stewart (Picard nell'universo di Star Trek) nella classica espressione: "che figuraccia!"

Did you really just rip off the Star Trek logo!?!? #TrumpRipsOffStarTrek pic.twitter.com/uw85NiPay9 — viti (@kenvitiello) January 25, 2020

Per chi ne volesse sapere di più sul nuovo logo della U.S. Space Force (e le sue origini), è stato pubblicato un post su Facebook proprio dalla pagina ufficiale della forza militare:

La creazione del logo della U.S. Space Force rende omaggio al più recente Servizio Armato che organizza, addestra ed equipaggia le forze spaziali al fine di proteggere gli interessi degli Stati Uniti e degli alleati nello spazio e di fornire capacità spaziali alla forza congiunta. Il logo della U.S. Space Force rende onore all'orgogliosa storia del Dipartimento dell'Aeronautica Militare e alla lunga tradizione di fornire le migliori capacità spaziali del mondo. Il simbolo del delta, l'elemento centrale del disegno del logo, è stato usato per la prima volta nel 1942 dalle forze aeree dell'Esercito degli Stati Uniti; ed è stato usato nei primi emblemi dell'organizzazione spaziale dell'Aeronautica Militare che risalgono al 1961. Da allora, il simbolo del delta è stato un elemento di spicco negli emblemi della comunità spaziale militare.

La serie TV di Star Trek è andata in onda per la prima volta in TV nel 1966.

Per chi, invece, volesse tuffarsi nelle atmosfere di Star Trek, si ricorda che è in onda dal 23 gennaio 2020 la prima stagione di Star Trek: Picard. Nello show, Patrick Stewart riprende il suo ruolo storico per affrontare nuove missioni nello spazio. La serie TV, disponibile negli Stati Uniti su CBS All Access e in Italia su Prime Video, è già stata rinnovata per una seconda stagione.