Le musiche di A Star is Born e Chernobyl vincono ai Grammy 2020

di Rina Zamarra - 27/01/2020 10:21 | aggiornato 27/01/2020 10:25

Domenica 26 gennaio 2020 si sono tenuti i Grammy, che hanno visto trionfare anche A Star is Born e Chernobyl.

La 62esima edizione dei Grammy Awards è stata un trionfo per la giovanissima Billie Eilish, che ha vinto quattro premi nelle categorie principali, tra cui miglior nuova artista, album dell’anno e canzone dell’anno.

La serata si è tenuta presso lo Staples Center di Los Angeles domenica 26 gennaio 2020 ed è iniziata con un minuto di silenzio per la tragica morte di Kobe Bryant, ricordato anche all’esterno del teatro con una gigantografia.

HD Getty Images Kobe Bryant, il ricordo durante la cerimonia dei Grammy Awards 2020

Per quanto riguarda, invece, la musica per il cinema e per la televisione sono stati premiati A Star is Born e la miniserie Chernobyl, che sono riusciti ad avere la meglio su avversari musicali di tutto rispetto.

Miglior compilation per visual media

Il Re Leone: le canzoni - (Artisti vari)

C’era una volta a… Hollywood - (Artisti vari)

Rocketman - Taron Egerton

Spider-Man: Un nuovo universo - (Artisti vari)

A Star is Born (Vincitore) - Lady Gaga & Bradley Cooper

Miglior colonna sonora per visual media

Avengers: Endgame - Alan Silvestri

Chenobyl - Hildur Guðnadóttir (Vincitore)

Game of Thrones: Stagione 8 - Ramin Djawadi

Il Re Leone - Hans Zimmer

Il ritorno di Mary Poppins - Marc Shaiman

Miglior canzone per visual media

The Ballad of the Lonesome Cowboy - Toy Story 4

Girl in the Movies - Voglio una vita a forma di me (Dumplin)

I'll Never Love Again - A Star is Born (Vincitrice)

Spirit - Il Re Leone

Suspirium - Suspiria

La serata ha visto rinnovarsi il successo di A Star is Born, che ai Grammy 2019 si era portata a casa un premio come migliore canzone con Shallow. È stata, però, anche la serata di Hildur Guðnadóttir, la violoncellista e musicista islandese ha ricevuto un Grammy per il suo lavoro con la miniserie Chernobyl.

HD Getty Images Hildur Guðnadóttir ai Grammy Awards 2020

La Guðnadóttir è salita alla ribalta internazionale soprattutto per le musiche di Joker, per le quali ha già vinto un Golden Globe. Non solo, è candidata agli Oscar 2020 nella categoria di Miglior colonna sonora proprio con Joker.

Infine, la serata ha visto anche l’assegnazione di un Grammy a John Williams nella categoria Migliore composizione strumentale per la sua Star Wars: Galaxy Symphonic Suite.