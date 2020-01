Schindler's List: la colonna sonora del film di Spielberg

Cinema

di Paola Pirotti - 27/01/2020 07:24

Schindler's List è uno dei capolavori della storia del cinema. Il film non può essere scisso dalla sua incredibile colonna sonora firmata da John Williams.

Non sempre una colonna sonora riesce a diventare un cult intramontabile come il film di cui fa parte. Ma c'è qualcuno che con il suo talento è riuscito a regalare una musica che racconta una storia quanto le immagini. Si tratta di John Williams che, dopotutto, di musiche iconiche composte per il grande schermo ne ha realizzate tante. Unite alle storie e alla visione di Steven Spielberg, poi, il risultato è ancora più incredibile.

Come nel caso di Schindler's List, vincitore di sette Oscar nel 1993, inclusi miglior film, regia e colonna sonora. La storia di Oskar Schindler (Liam Neeson), l'uomo che salvò più di mille ebrei durante l'Olocausto, è rimasta impressa nella memoria non solo grazie alla splendida messa in scena di Spielberg ma anche per la straziante e delicata colonna sonora – un vero pilastro portante del film.

La colonna sonora di Schindler's List

Per comporre la musica del film, John Williams ha collaborato con il violinista Itzhak Perlman, che nel 2008 vinse il Grammy alla carriera per il suo incredibile talento.

Ecco la tracklist della colonna sonora di Schindler's List:

Theme from Schindler's List Jewish Town (Krakow Ghetto - Winter '41) Immolation (With Our Lives, We Give Life) Remembrances Schindler's Workforce OYF'N Pripetshok and Nacht Aktion I Could Have Done More Auschwitz-Birkenau Stolen Memories Making the List Give Me Your Names Yeroushalaim Chel Zahav (Jerusalem of Gold) Rememberances (con Itzhak Perlman) Theme from Schindler's List (Reprise)

Un assolo di violino indimenticabile

Il lavoro che Itzhak Perlman ha fatto con John Williams e i suoi assoli di violino sono diventati talmente importanti da essere una delle composizioni musicali più utilizzate dai pattinatori di ghiaccio durante le gare e le esibizioni.

Nel 2018, in occasione del 25esimo anniversario del film, Perlman è stato ospite da Larry King Now e ha parlato di com'è stato lavorare alla colonna sonora di Schindler's List.

È stato molto emozionante. Specialmente perché l'ho registrata. E sapete come si registrano queste cose, segui la traccia sonora mentre vedi il film. [...] Quella è stata la prima volta che ho visto il film. Ovviamente sapevo di cosa parlava il film, ma mi sono sentito molto fortunato di averne fatto parte.

Il compositore ha poi aggiunto che quando gira per il mondo, ovunque vada e in qualunque occasione, c'è solo un pezzo che tutti – indistintamente – gli chiedono sempre di suonare. Ed è il tema di Schindler's List. Perché si tratta di una musica che è arrivata al cuore di tutti.

