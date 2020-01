Annunciata più di un anno fa, la serie TV di Loki è tra le più attese in arrivo sulla piattaforma Disney+.

Lo show, incentrato sul personaggio interpretato da Tom Hiddleston nell'Universo Cinematografico Marvel, partirà dagli eventi accaduti nel film Avengers: Endgame. Nel corso dei viaggi nel tempo, messi a punto dai Vendicatori per recuperare le Gemme dell'Infinito, il dio degli inganni è tornato brevemente, salvo poi fuggire col Tesseract (contenente una delle sei Gemme, quella dello Spazio).

I dettagli sulla serie TV sono scarni, ma secondo l'esperto di scoop Charles Murphy, le riprese sarebbero iniziate, lontano da occhi indiscreti e all'interno di uno teatro di posa. Nel suo post su Twitter, segnalato da ComicBook, Murphy sottolinea che questo è stato fatto per evitare una fuga di notizie, come già accaduto con WandaVision, l'altro show Marvel incentrato sui personaggi di Wanda Maximoff e Visione.

Infatti, stando a quanto scrive il co-fondatore del podcast Murphy's Multiverse, alcune riprese di WandaVision si sono svolte in location all'aperto e sono giunti finora molti scatti dal set che svelerebbero, seppur in parte, la trama della serie.

I'm not sure that the right people will see this, but I can promise you that Loki did begin filming last week. I can't believe that people might not comprehend that these productions aren't always shot in public and that they use a stage at times, which is the case here.