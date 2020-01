Spider-Man 2099 Collection, il ritorno in libreria dell'Uomo Ragno del futuro

The Boys: cosa sappiamo sul prequel a fumetti in arrivo

L'appuntamento in libreria e fumetteria con Spider-Man 2099 Collection 1: Giuramento di sangue (240 pagine a colori, cartonato, 27 euro) è fissato per giovedì 30 gennaio .

A seguito di una discussione con il suo capo Tyler Stone , il ragazzo viene drogato da quest'ultimo con una letale tossina allucinogena, prodotta dalla stessa Alchemax. Per tentare di curarsi, Miguel prova in prima persona il misterioso “progetto ragno” a cui stava lavorando, uscendone in salute e dotato di straordinarie abilità.

È in questo contesto che si muove Miguel O'Hara , giovane e geniale genetista in forza alla Alchemax , una potentissima megacorporazione che, a sua insaputa, nasconde intenti criminali dietro una facciata benevola e no-profit.

Nel suo intento di far conoscere o riscoprire a nuovi e vecchi lettori quante più storie a fumetti possibili dell' Universo Marvel , da qualche anno Panini Comics ha inaugurato una serie di collane da libreria che ristampano, integralmente o a cicli, saghe o avventure classiche di personaggi come Venom, Daredevil, Deadpool o Spider-Man.

Le storie classiche con protagonista Miguel O'Hara, l'Arrampicamuri del futuro, tornano in libreria con la Spider-Man 2099 Collection. Il primo volume è in uscita a fine gennaio.

