The Eternals: gli spoiler sulla trama dalle visite sul set

Attenzione! Possibili spoiler!

Una grande battaglia e un possibile nuovo amore

Un report dal set indica che in questo periodo, in Inghilterra, è stata girata una grande battaglia tra gli Eterni, i supereroi protagonisti, e i loro nemici noti come Devianti.

Ecco cosa riporta ComicBook:

Com'è di tradizione nel mondo Marvel, l'epica battaglia si svolge in un ambiente pubblico e vede tra i protagonisti Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi) e Kit Harington (Black Knight) nel mezzo dell'azione. Pare che la battaglia sia una trappola per gli Eterni, con lo scopo di rivelare la loro presenza all'umanità. Un altro dettaglio trapelato dal set indica la possibilità che gli Eterni siano, in qualche modo, alleati del governo.

Sarà curioso scoprire come mai gli Eterni non si siano svelati al mondo prima della battaglia, in particolare visti gli eventi di Avengers: Endgame.

Hearing the fight scene is between Eternals and the Deviants. It’s a huge event where some of the Eternals are attending alongside government officials and modern people. It appears it is used as trap and challenge to reveal Eternals to the world. Ikaris, Thena, Sersi+ more fight — Secrets of Eternals (@Eternalsnews) January 22, 2020

Ma gli spoiler non finiscono qui.

Alcune foto direttamente dal set mostrano anche quello che sembra un romantico avvicinamento tra i personaggi di Gemma Chan e Kit Harrington. Nuovo amore Marvel in vista?