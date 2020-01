The Undoing: trailer della mini-serie TV con Nicole Kidman

TV News

di Claudio Rugiero - 27/01/2020 14:10 | aggiornato 27/01/2020 14:15

Dopo il successo della seconda stagione di Big Little Lies, Nicole Kidman è di nuovo protagonista di una mini-serie. In The Undoing è Grace Fraser, una donna al centro di una morte violenta che sconvolge la sua tranquilla esistenza.

Nicole Kidman sta per tornare in The Undoing, una nuova mini-serie HBO in 7 episodi che la vede coinvolta insieme a Hugh Grant e Donald Sutherland. Un progetto che la porta inoltre a riunirsi a Richard E. Kelley, creatore di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, altro prodotto per la TV di cui è protagonista assoluta.

In The Undoing l'attrice australiana, che presto vedremo anche in Bombshell di Jay Roach, interpreta una donna di successo la cui vita viene improvvisamente sconvolta da una morte violenta che porta alla luce una serie di "terribili rivelazioni".

Come possiamo vedere nel teaser ufficiale che troviamo all'inizio del presente articolo, la narrazione si prospetta avvincente e ricca di approfondimenti sul personaggio principale. La performance della Kidman è, come sempre, mostruosa e la sceneggiatura sembra regalarle diversi momenti di forte intensità drammatica.

Lo stesso teaser è perfetto in sé: inizia con un dialogo tra Grace, la protagonista, e il padre, al quale confida di aver ereditato da lui quell'idea di "vita perfetta" che ha sempre avuto. Il video passa poi a mostrarci l'azione vera e propria, il momento in cui il dramma incombe sulla protagonista e la sua vita si trasforma, e si chiude con uno scontro tra Grace e il padre.

A prima vista The Undoig sembrerebbe una sorta di thriller hichcockiano che racconta il disfacimento di una figura femminile. Sicuramente gli elementi di un ottimo prodotto ci sono tutti con Richard E. Kelley alla sceneggiatura e Susanne Bier (Bird Box) alla regia.

Trama e cast

The Undoing si basa sul romanzo di Jean Hanff Korelitz You Should Have Known, in Italia edito Piemme con il titolo di Una famiglia felice.

Piemme

La trama della mini-serie si concentra su Grace Fraser, una terapista di successo, che conduce un'esistenza agiata insieme a suo marito Jonathan, un acclamato oncologo pediatrico, e al loro rispettivo figlio, allievo di una scuola privata d'élite a New York City.

Un abisso si apre in questa sua vita apparentemente perfetta: una morte violenta, un coniuge scomparso e, al posto di un uomo che Grace pensava di conoscere, solo una catena di terribili rivelazioni.

Lasciata sulla scia di un disastro pubblico e sempre più al centro dell'attenzione, Grace si trova a dover smantellare un intero matrimonio e creare un futuro per sé stessa e per il suo bambino. A proteggere questa famiglia ci penserà Franklin, il padre di Grace, finanziere in pensione e nonno amorevole.

Il cast di The Undoing combrende Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, Noah Jupe, Edgar Ramirez, Lily Rabe, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis e Noma Dumezweni.