Zemeckis confermato come regista di Pinocchio per il live-action Disney

di Mara Siviero - 27/01/2020 15:17 | aggiornato 27/01/2020 15:22

Robert Zemeckis è stato ufficializzato in quanto regista del live-action Pinocchio, che si baserà sull'omonimo film d'aniamzione del 1940.

Ormai è ufficiale: Disney è pronta a scaldare i motori per un nuovo live-action.

Come riportato da Deadline, infatti, è stato reso ufficiale il nome di chi sarà alla regia del live-action di Pinocchio: a occupare quel posto sarà nientemeno che Robert Zemeckis.

Egli, oltre a dirigere il film, si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Chris Weitz – rielaborando la bozza già scritta da Simon Farnaby -, dando vita ad una produzione che dovrebbe iniziare, verosimilmente, verso la fine di quest’anno. Inoltre, Andrew Milano e lo stesso Weitz produrranno il film con la loro Depth of Field, mentre Jack Rapke e Jackie Levine saranno i produttori esecutivi.

Non è ancora chiaro chi farà parte del cast del live-action di Pinocchio, che si baserà sul film d’animazione omonimo del 1940 e che narra la storia di un burattino di legno, creato dal falegname Geppetto, che, tra numerose peripezie, riuscirà ad esaudire il suo sogno e a diventare un bambino vero.

Ad oggi, non è ancora stata rilasciata nessuna informazione riguardo la data di uscita di Pinocchio, che potrebbe avvenire tra il 2021 e il 2022: in ogni caso, il film dovrà iniziare dopo che Zemeckis avrà concluso i suoi impegni con il film, targato Warner Bros., Le streghe, con uscita prevista per il prossimo 9 ottobre negli USA, senza contare il suo ruolo di produttore per il film Bios con Tom Hanks, che dovrebbe uscire il 2 ottobre per conto di Universal.

Insomma, non resta che attendere ancora un po' per vedere il live-action di uno dei film d'animazione più amati al mondo, consapevoli che alla regia ci sarà un regista particolare come Zemeckis.