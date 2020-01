AnimazioneCuriosità

di Matteo Tontini - 28/01/2020 12:49 | aggiornato 28/01/2020 12:53

Il mondo dei giocattoli è più reale di come lo ricordavi!

Morgan e Mason McGrew, entrambi adolescenti con la passione in comune per Toy Story 3, hanno pubblicato il loro ambizioso remake del film Pixar. Un lavoro che ha occupato otto interi anni della loro vita e che è stato realizzato minuziosamente con la tecnica passo uno (nota anche come stop-motion): grazie a una particolare cinepresa che impressiona un fotogramma alla volta, consente di produrre cartoni animati servendosi di pupazzi. Il processo è utilizzato ancor oggi per creare alcuni film d'animazione, basti pensare a Missing Link e alle altre opere dello Studio Laika.

Tuttavia, si tratta di una tecnica piuttosto "obsoleta" nel settore cinematografico: a partire da Jurassic Park, infatti, è stata quasi completamente sostituita dalla computergrafica.

Ma Morgan e Mason non sono produttori, né hanno ricevuto soldi da studi di animazione. Toy Story 3 In Real Life, questo il nome del progetto, è semplicemente frutto del loro amore per il terzo capitolo della saga incentrata su Woody e Buzz. Di seguito è possibile dare un'occhiata allo splendido remake amatoriale.

I due adolescenti hanno ricreato set, costumi e personaggi di Toy Story 3. Chiunque fosse interessato al progetto di Morgan e Mason può consultare la loro pagina Facebook, dove sono presenti una serie di foto "dietro le quinte" e informazioni.

Sul social network, si può leggere in che modo è nata l'idea del loro remake: raccontano di essere andati a vedere il terzo capitolo della saga sui giocattoli al cinema, diventandone ossessionati. Lentamente hanno acquistato tutti i pupazzi del film d'animazione e hanno capito che Toy Story 3 era molto più del loro film preferito, motivo per cui meritava di essere omaggiato.

Cosa ne pensate di questo ambizioso remake? Vi è piaciuto?

Via: Gizmodo