La nuova pubblicità Hyundai mette in mostra la nuovissima – e molto utile! - tecnologia utilizzata per la nuova Sonata. Lo spot dura circa un minuto e venti secondi. Alla fine di quest’ultimo fa, inoltre, la sua comparsa una leggenda dei Red Sox : David “Big Papi” Ortiz .

A post shared by Hyundai Russia (@hyundairussia) on Jan 27, 2020 at 5:35am PST

View this post on Instagram

Lo spot con Chris Evans, John Krasinski e Rachel Dratch - ideato in occasione della finale dei play off - è intitolato Smaht Pahk , ovvero Smart Park pronunciato con un adorabile accento di Boston. Nel video, Evans e Dratch guardano una persona cercare di posteggiare la propria automobile senza successo; dopo un po’, sopraggiunge Krasinski che si trova al volante di una Sonata e mostra ai due come la sua macchina sia in grado di parcheggiarsi completamente da sola , senza che vi sia alcun guidatore al volante.

Chris Evans (Captain America), John Krasinski (Jack Ryan) e Rachel Dratch (Saturday Night Live) sono i protagonisti della nuova pubblicità della Hyundai Sonata . Anche le case automobilistiche, infatti, si sfideranno, ma a colpi di spot: è risaputo che, grazie ai suoi milioni di telespettatori – il cui numero aumenta di anno in anno – il Super Bowl è ambitissimo anche da chi è alla ricerca di uno spazio pubblicitario. L’anno scorso, per uno spazio di soli trenta secondi, si arrivava ad un costo di circa 5milioni di dollari.

Chris Evans, John Krasinski e Rachel Dratch sono i protagonisti del nuovo spot Hyundai, che andrà in onda durante il Super Bowl 2020. La pubblicità mette in mostra la straordinaria tecnologia presente nella nuova Sonata.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok