Annunciato un misterioso progetto per i 20 anni di Bleach

di Silvio Mazzitelli - 28/01/2020 09:00 | aggiornato 28/01/2020 09:05

Bleach potrebbe presto tornare a mostrarsi secondo un misterioso progetto che verrà presentato a marzo.

All’orizzonte sembra che qualcosa inizi a muoversi per quanto riguarda Bleach, famoso manga creato da Tite Kubo e pubblicato su Shonen Jump dal 2001 fino al 2016. Da molti anni ci sono diversi rumor relativi a un sequel del manga o alla ripresa dell’anime, che si era interrotto prima di adattare la saga conclusiva dell’opera chiamata Thousand-Year Blood War. Finalmente un annuncio relativo alla fiera chiamata Anime Japan ha ridato speranza ai molti fan di questo shonen.

Durante il prossimo Anime Japan, evento che si terrà a Tokyo il 21 e 22 marzo, ci sarà un panel dedicato a festeggiare il 20esimo anniversario dall’inizio dell’opera sulle pagine di Shonen Jump. Parteciperà anche l’autore originale Tite Kubo, che presenterà il suo nuovo lavoro (di cui ancora nessuno sa nulla).

Essendo la fiera una delle più importanti per quanto riguarda gli anime e gli annunci delle novità in arrivo nelle prossime stagioni, molti fan hanno iniziato a immaginare l’annuncio di un nuovo anime dedicato a Bleach che finalmente potrebbe adattare la saga finale, attualmente esistente solo in versione cartacea.

Secondo i rumor del famoso insider del mondo di anime e manga Yonkou Productions, a venire animata sarà invece la one-shot Burn The Witch, un capitolo speciale arrivato nel 2018 con profonde connessioni al mondo di Bleach.

BTW Bleach fans there's a Burn The Witch OVA is happening soon. — YonkouProductions (@YonkouProd) January 22, 2020

Per quanto riguarda l’annuncio di Kubo, non si sa ancora se questo riguardi l’arrivo di un nuovo manga creato da lui (dato che l’autore è rimasto fermo per molti anni dopo la conclusione della sua ultima opera), o se sarà relativo sempre all’anime di Bleach o un eventuale sequel cartaceo. Ciò che è certo è che i fan non vedono l’ora di sapere cosa li attenderà il prossimo 21 marzo.

Bleach è stato uno degli shonen più famosi al mondo per diverso tempo, tanto che veniva considerato uno dei Big 3 di Shonen Jump, ossia i manga più popolari e venduti della rivista di Shueisha, insieme a Naruto e One Piece durante il periodo della sua pubblicazione. L’opera è stata raccolta in 74 volumi e da essa sono stati tratti un anime molto longevo e alcuni film animati. In Giappone pochi anni fa è stato realizzato anche un film live-action, arrivato anche in Italia via Netflix.

HD Shueisha

La storia ruota intorno a Ichigo Kurosaki, un liceale in grado di vedere i fantasmi, che a causa di un incidente fatale verrà costretto a diventare uno Shinigami per non morire. Questi sono i guardiani dell’aldilà che regolano il flusso di anime eliminando gli Hollow, degli spiriti corrotti che si nutrono di altri loro simili. Ben presto Ichigo si troverà a fare i conti con gli intrighi della Soul Society, l’organizzazione dell’altro mondo che governa le azioni di tutti gli Shinigami.

Cosa ne pensate di quest’annuncio, vi piacerebbe vedere la saga finale di Bleach animata?

Via: Comicbook