Apex Legends si prepara alla Stagione 4: il trailer e tutte le novità

Videogames

di Andrea Guerriero - 28/01/2020 17:09 | aggiornato 28/01/2020 17:14

La Battaglia Reale di Respawn Entertainment abbraccerà la sua quarta stagione a partire dal prossimo 4 febbraio. Scopriamo tutti i contenuti ufficiali.

Senza paura di esagerare, possiamo affermare che quello della Battle Royale è uno dei fenomeni più significativi del gaming moderno.

Una modalità non di certo introdotta per la prima volta da Fortnite, ma che con lo shooter di Epic Games ha vissuto la sua completa affermazione, trasformandosi in un vero e proprio trend di costume anche al di fuori dell'universo in pixel e poligoni.

Una realtà arrivata al suo secondo capitolo - per cui attendiamo il debutto della Stagione 2 il 20 febbraio 2020 - e che solo Apex Legends ha avuto il coraggio di sfidare a muso duro, proponendosi come un free-to-play per PC, PS4 e Xbox One decisamente più tecnico e dalla visuale in prima persona. Un competitor per altro pronto a dare ulteriore filo da torcere ad Epic con l'avvio della Stagione 4, presentata in video ufficialmente dagli sviluppatori di Respawn Entertainment e dal publisher Electronic Arts.

La Stagione 4 di Apex Legends, denominata Assimilazione, arriverà il prossimo 4 febbraio, inaugurando la prossima importante espansione dei contenuti stagionali nell'ambito delle celebrazioni del primo anniversario del gioco. La novità più rilevante è senza dubbio quella rappresentata da Jimmie "Forge" McCormick, ex campione di Hyper Fighting ora pronto a combattere come nuova Leggenda nell'arena di Confini del Mondo. E che, stando alla clip diffusa dai ragazzi di Respawn, è entrato nel mirino di un misterioso assassino assieme al suo sponsor Hammond Robotics.

Non solo, con la quarta stagione i fan di Apex Legends potranno maneggiare Sentinel, un nuovo fucile di precisione a otturatore scorrevole, così come le ricompense di un Pass della Battaglia nuovo di zecca. Inoltre, Respawn ha recentemente annunciato la Modalità Classificata Serie 3 che includerà nuove divisioni di sei settimane, il nuovo Livello Master (con i migliori 500 giocatori per piattaforma) e molto altro ancora.