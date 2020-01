Atari vuole aprire otto alberghi a tema videogiochi negli Stati Uniti

Cosa ve ne pare, non sarebbe un soggiorno da sogno per ogni nerd che si rispetti?

Come si legge sul portale ufficiale , le strutture offriranno ai propri clienti diversi servizi dal sapore geek, come ad esempio aree adatte ad ospitare eventi e competizioni eSport , o zone per testare i videogiochi del momento, comprese esperienze immersive a base di realtà virtuale e realtà aumentata . Per abbracciare una fetta di pubblico più ampia, gli hotel Atari metteranno a disposizione pure sale riunioni, bar, ristoranti e persino un cinema ed una palestra.

Fondata nel 1972 a New York, la società statunitense ha avuto un ruolo rilevante nello sviluppo dei videogiochi arcade ed anche di personal computer e console, assumendo una posizione di predominio nel mercato mondiale sino all'inizio degli anni '80. Fino alla bancarotta negli anni 2000 e al passaggio nelle mani di altre società, che hanno più volte cercato di riportare in auge il brand, senza successo .

