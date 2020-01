Bayside School: cast e protagonisti del revival (inclusi i figli di Zack e Jessie)

TV News

di Simona Vitale - 28/01/2020 15:25 | aggiornato 28/01/2020 15:30

Nuovi e vecchi protagonisti per il revival di Bayside School, iconica sitcom statunitense andata in onda in Italia nei primi anni '90. Ecco gli interpreti della nuova serie con relativi personaggi.

Come anticipato, è in fase di produzione il revival di Bayside School, nota sitcom statunitense andata in onda in Italia tra il 1993 e il 1994. Il protagonista di Bayside School era il giovane e biondo Zack Morris, studente della Beverly High interpretato da un giovanissimo Mark-Paul Gosselaar, oggi attore affermato e pronto a riprendere il suo ruolo nel revival della serie.

Nel cast del revival torneranno anche altri personaggi visti nella serie TV cult degli anni '90, A.C. Slater, Kelly Kapowski e Jessie Spano interpretati rispettivamente da Mario Lopez, Tiffani-Amber Thiessen ed Elizabeth Berkley.

HD Getty Images L'attrice Elizabeth Berkley sarà nel revival di Bayside School

Se molta è l'attesa per il ritorno di questi amatissimi personaggi una volta ragazzi ed oramai diventati adulti, Peacock, il servizio di streming dell'emittente statunitense NBC che verrà lanciato ad aprile 2020, ha completato il cast de revival aggiungendo gli attori Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Pena e Belmont Cameli. Tra gli attori già annunciati in precedenza ci sono Josie Totah, che interpreterà una bellissima cheerleader popolare e amatissima quanto temuta dai compagni di scuola, e Dexter Darden, altro studente della Bayside High. John Michael Higgins sarà invece Toddman, il nuovo preside della scuola che sostituirà Richard Belding, interpretato da Dennis Haskins nella serie TV originale.

Nel nuovo Bayside School, il governatore della California Zack Morris (Gosselaar) è nei guai per aver chiuso troppe scuole superiori a basso reddito e propone di mandare gli studenti colpiti nelle scuole più privilegiate dello stato, tra cui quella Bayside High che un tempo lo aveva visto come studente. L'afflusso di nuovi studenti conferirà ai ragazzi più privilegiati della Bayside una dose di contatto con la realtà che si rivelerà "tanto necessaria quanto esilarante".

Haskiri Velazquez interpreterà Daisy, una studentessa del secondo anno intelligente e ambiziosa, entusiasta della prospettiva di frequentare la Bayside High dopo che la sua scuola locale è stata chiusa. Mitchell Hoog interpreterà, invece, Mac Morris, il bel figlio, affascinante e privilegiato, del governatore Zack Morris. Alycia Pascual-Pena vestirà i panni di Aisha, la migliore amica di Daisy, ma ultracompetitiva con la ragazza. È cresciuta giocando nelle squadre sportive dei ragazzi e provocherà un certo scalpore quando tenterà di giocare a calcio alla Bayside High. Belmont Cameli interpreterà invece Jamie Spano, capitano della squadra di calcio di Bayside e sensibile figlio di Jessie.

HD Getty Images Tiffani Amber Thiessen riprenderà il suo ruolo di Kelly Kapowski nel revival di Bayside School

Non è stato però rivelato se sarà il personaggio di Kelly ad essere la madre di Mac o se Slater sarà il padre di Jamie. Ricordiamo che nella serie TV originale, Zack Morris ebbe una storia d'amore con la bella Kelly, così come accadde anche a Slater e Jessie Spano, che vissero una giovanile ma tormentata relazione d'amore-odio.

Il nuovo Bayside School sarà prodotto e scritto dal produttore e sceneggiatore Tracey Wigfield, vincitore del premio Emmy, con Peter Engel e Franco Bario che ne saranno i produttori esecutivi. Il debutto del revival è atteso per aprile 2020 su Peacock, ma ancora non sappiamo se e quando vedremo la serie TV anche in Italia.

Via: TV Line