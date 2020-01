Games With Gold di febbraio 2020: annunciati i giochi gratuiti su Xbox

Videogames

di Andrea Guerriero - 28/01/2020 18:51 | aggiornato 28/01/2020 18:56

Microsoft alza il sipario sulla selezione di quattro giochi che potranno essere scaricati gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold a febbraio.

Con l'aria da next-gen a farsi sempre più intensa e le future PS5 e Xbox Series X più vicine agli scaffali di tutto il mondo, il testa a tesa tra Sony e Microsoft continua imperterrito nell'attuale generazione del gaming.

E lo fa a colpi di esclusive, servizi e pure regali, che possono andare ad ingolosire gli utenti di PlayStation 4 e Xbox One. Regali che, come ormai già saprete, fanno rima anche con Instant Game Collection e Games With Gold, vale a dire quella selezione di titoli mensile che entrambe le aziende rivali mettono a disposizione per il download gratuito di tutti gli abbonati a PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold.

Una tradizione che non andrà ad arrestarsi neppure il prossimo mese, con i colossi dei videogame pronti a mettere sul piatto una nuova offerta.

La prima a scendere in campo è Microsoft, che ha appena svelato nella persona del dirigente Larry Hryb quali saranno i giochi inclusi tra i Games With Gold di febbraio 2020. Gli stessi protagonisti del trailer di annuncio poco più in alto in questo stesso articolo, e che ora andremo a snocciolare nel dettaglio.

Games With Gold: i titoli gratis di febbraio per Xbox One e Xbox 360

Con i Games With Gold, a febbraio potremo mettere le mani su quattro nuovi giochi, due provenienti dal catalogo di Xbox One, uno proveniente dal catalogo dell'indimenticabile Xbox 360 e uno proveniente dalla line-up dell'originale Xbox: ovviamente tutti i giochi sono compatibili con Xbox One, tramite il servizio di retrocompatibilità del gigante di Redmond.

Ad aprire le danze è TT Isle of Man: il racing game motoristico di Bigben Interactive potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da Xbox Store dal 1 al 29 febbraio 2020 per Xbox One. Dal 16 febbraio 2020 al 15 marzo 2020, gli utenti dell'ammiraglia americana potranno invece riscattare Call of Cthulhu, il progetto di Focus Home Interactive e degli studi Cyanide che si propone come una classica avventura investigativa, e che ovviamente ruota attorno agli orrori immaginati da H.P. Lovecraft.

Sempre dal primo giorno del mese, ma questa volta "solo" fino al 15 febbraio, sarà invece possibile scaricare una copia gratuita - sia su Xbox One che su Xbox 360 - di Fable Heroes. Si tratta, nello specifico, di uno spin-off della nota serie ruolistica Fable, un'avventura d'azione hack ‘n’ slash cooperativa per quattro giocatori che ci chiederà di raccogliere più oro possibile mentre combattiamo contro vari nemici.

A chiudere il quartetto di giochi gratis di febbraio dei Games With Gold troviamo infine l'originario Star Wars Battlefront per la prima Xbox. Lo shooter degli studi Pandemic potrà essere riscattato gratuitamente dal 16 al 29 febbraio, permettendoci di combattere l'Impero o la Ribellione nelle modalità single player con armi e veicoli (le modalità online non sono supportate).

Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Microsoft per il mese di febbraio 2020? Rispecchia le vostre aspettative oppure avreste preferito altri giochi per il Games With Gold di Xbox?