Il prossimo gioco di Hideo Kojima potrebbe essere un horror per PS5

Videogames

di Stefania Sperandio - 28/01/2020 11:08 | aggiornato 28/01/2020 12:07

Secondo voci di corridoio, il misterioso videogioco horror a cui starebbe lavorando Hideo Kojima, autore della serie Metal Gear e di Death Stranding, sarebbe esclusiva PlayStation 5.

Da quando Death Stranding, la prima fatica della nuova Kojima Productions, è arrivato sugli scaffali lo scorso novembre, hanno cominciato a inseguirsi indiscrezioni e riferimenti al prossimo videogioco di Hideo Kojima, che sembrerebbe intenzionato a rispolverare la sua vena horror, dopo la cancellazione di Silent Hills, diversi anni fa.

Nel futuro, secondo alcune voci, ci sarebbe però non solo un nuovo titolo capace di mettere i brividi, ma anche una nuova acquisizione: Kojima Productions, prima parte di Konami, potrebbe essere destinata a passare sotto l'egida di Sony.

Le voci sul futuro di Kojima Productions

A riferire l'indiscrezione per primo è stato HipHop Gamer che, come spiegato da ComicBook, in precedenza ha anticipato altre notizie. Secondo le sue fonti, Sony sarebbe intenzionata ad acquisire Kojima Productions, che attualmente sta lavorando come software house indipendente. Le due compagnie hanno già unito le forze per la realizzazione di Death Stranding, il cui marchio appartiene infatti a Sony Interactive Entertainment, con il gigante giapponese dell'elettronica che starebbe ora meditando di acquisire l'intera squadra di Kojima, così da unirla al suo ventaglio di software house first-party.

HD Getty Images Secondo indiscrezioni, Sony vorrebbe acquisire Kojima Productions per farne un suo studio, come Naughty Dog o Guerrilla Games

Una volta completata l'acquisizione, afferma la fonte, Kojima Productions continuerebbe a lavorare su un misterioso horror per PlayStation 5, con il titolo che arriverebbe come esclusiva (al contrario di Death Stranding, uscito su PS4 e in arrivo la prossima estate su PC). Viene anche precisato che il gioco sarebbe realizzato in Decima Engine, lo stesso motore grafico già visto in Death Stranding e in Horizon: Zero Dawn (gioco di Guerrilla Games, studio olandese a sua volta di proprietà di Sony).

Le certezze sul domani di Hideo Kojima

Difficile, al momento, sbilanciarsi in merito alla fondatezza di queste indiscrezioni: è vero che Hideo Kojima, fin dai tempi della prima PlayStation, ha avuto una corsia preferenziale per Sony – forte anche del fatto che Xbox non sia riuscita a imporsi sul mercato nipponico. Di recente, però, il game director ha sottolineato l'importanza della sua attuale indipendenza, che gli consentirebbe di lavorare anche a film e anime – che sogna di affiancare ai progetti videoludici. Potrebbe fare lo stesso e avere questa libertà creativa, se la nuova Kojima Productions diventasse a tempo pieno uno studio di proprietà di PlayStation?

HD Getty Images Norman Reedus e Hideo Kojima all'evento di presentazione di Death Stranding, gioco pubblicato da Sony

Di recente, in ogni caso, l'autore giapponese aveva lanciato indizi sul fatto di essere a tutti gli effetti al lavoro su un horror, quando sui social affermò di essere pronto a vedere un film tailandese, The Eye, sperando di avere il coraggio di guardarlo fino alla fine e di trarne ispirazione per "realizzare il gioco horror più spaventoso".

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 22, 2019

In precedenza, Kojima aveva già tentato la via dell'horror: mentre lavorava per Konami e stava per dare i natali a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, il game director unì le forze a quelle del Premio Oscar Guillermo Del Toro, all'artista giapponese Junji Ito e all'attore Norman Reedus per dare i natali a Silent Hills. L'opera, anticipata dal teaser giocabile noto come P.T., venne però cancellata dopo il divorzio da Konami, con Del Toro, Ito e Reedus che sono finiti tutti e tre nel cast di Death Stranding.

Vedremo quale sarà, quindi, il futuro della nuova Kojima Productions, anche in vista della prossima generazione di PlayStation. Non è da escludere che, anche non passando per un'acquisizione, la compagnia decida di sviluppare un horror esclusivo per PlayStation 5. Per saperne di più, come sempre, bisognerà solo aspettare il momento propizio.