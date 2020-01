Il sensazionale ritorno sul red carpet di Blake Lively

Il film verrà distribuito nelle sale statunitensi il 31 gennaio 2020 , mentre per l'italia non è stata ancora resa nota una data di uscita.

Radiosa e sensuale nel suo abito nero in velluto senza spalline, Blake ha arricchito il suo look con guanti di pelle e un paio di alti stivali dall'aspetto vintage.

Ospite presso la Brooklyn Academy of Music di New York, l'attrice californiana ha partecipato alla prima proiezione della pellicola col resto del cast e del team creativo.

Dopo la nascita della terza figlia , Blake Lively , attrice di Gossip Girl e moglie di Ryan Reynolds, non ha calcato il red carpet per mesi, ma le cose sono cambiate in occasione della promozione del film The Rhythm Section .

Dopo la terza gravidanza, l'attrice ha fatto il suo fenomenale debutto sul red carpet in occasione dello screening del film The Rhythm Section.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok