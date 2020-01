Curiosità

di Giuseppe Benincasa - 28/01/2020 14:26 | aggiornato 28/01/2020 14:29

In questa villa di Los Angeles c'è un pezzo della Galassia lontana lontana di Star Wars!

Quante volte i fan di Star Wars si sono lamentati della mancanza di spazio in casa? Tutte quelle action figure, quei gadget, quei set LEGO a tema e tutti quei Funko Pop! dovranno pure avere un posto da qualche parte, e lo spazio è sempre meno... almeno per i "comuni mortali"! Pensate, infatti, che c'è chi possiede una villa di ben 1.700 metri quadrati e ha dedicato quasi 500 metri quadrati di seminterrato alla sua passione per Guerre Stellari.

Secondo quanto riportato e mostrato con delle foto dal The Wall Street Journal, la villa situata a Los Angeles è stata valutata per 26,5 milioni di dollari e il suo seminterrato è interamente dedicato alla saga targata Lucasfilm.

Oltre a gadget, a figure a grandezza naturale dei principali protagonisti, come Darth Vader e Yoda, c'è persino una parete occupata dalla riproduzione dell'iconica scena della cantina da Star Wars: Una nuova speranza. Lo spazio è stato progettato per dare ai suoi ospiti un benvenuto galattico, come se si trovassero a Tatooine (il pianeta in cui è cresciuto Luke Skywalker e in cui si trova la famosa cantina).

Tra gli altri oggetti c'è, appesa al soffitto, una replica del caccia stellare X-Wing, pilotato da Luke Skywalker e dal droide R2-D2. C'è anche un cinema con sedili in pelle, il cui arredamento riprende le tematiche dell'interno della Morte Nera e le piastrelle che rivestono le pareti sono anche una rappresentazione accurata della superficie della Morte Nera.

Dalle foto si può apprendere anche la presenza di una incredibile collezione di action figure di Star Wars, di poster e di repliche di caschi visti nei film.

Si tratta principalmente di repliche costruite su misura, non di oggetti di scena apparsi sullo schermo. Questo perché il proprietario ha dichiarato che gli oggetti di scena non hanno, secondo lui, una finitura di alta qualità come questi oggetti di valore museale.

In a celebrity-studded enclave of Los Angeles, a mansion asking $26.5 million comes with an amenity inspired by a galaxy far, far away: a roughly 5,000-square-foot Star Wars-themed basement https://t.co/fcJRQrnhMH pic.twitter.com/615KahRu1h — The Wall Street Journal (@WSJ) January 23, 2020

Secondo la fonte, chi acquisterà la villa potrà aggiungere un piccolo extra per ritrovarsi il seminterrato così com'è! Infatti, il proprietario, di cui non si fa il nome, è disposto a cedere l'intera collezione.