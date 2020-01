Le Terrificanti Avventure di Sabrina: cosa aspettarsi dalla parte 4

TV News

di Laura Silvestri - 28/01/2020 14:37 | aggiornato 28/01/2020 14:41

La terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è ora disponibile per la visione, ma dopo il binge-watching si pensa già alla quarta parte... Cosa riserva il futuro alla giovane Sabrina e ai suoi compagni?

Tremate, tremate, le streghe son tornate... Anche se in questo caso siamo ben felici di vederle.

La terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è finalmente approdata su Netflix, regalandoci nuove emozioni e sorprese non da poco: sfide infernali, lotte di potere, culti differenti, viaggi nel tempo e paradossi temporali sono solo alcuni degli elementi chiave degli ultimi episodi, gli stessi che avranno importanti ramificazioni in quelli a venire.

Roberto Aguirre-Sacasa, creatore e showrunner della serie, parlando con The Wrap, TV Guide e EW!, ha fornito qualche anticipazione in merito a cosa possiamo aspettarci dalla quarte parte dello show.

Una "versione demoniaca di The Crown"?

Un'ampia fetta della terza parte della serie ha visto gli Inferi come palcoscenico principale, con lotte di successione e sfide impossibili... o quasi.

La legittimità dell'ascesa di Sabrina (Kiernan Shipka) al trono dopo la cattura di Lucifer è stata messa in dubbio, e Caliban (la new entry Sam Corlett), Principe degli Inferi scolpito dall'argilla, ha sfidato la nostra protagonista per la corona. Nell'ultimo episodio però, Sabrina, grazie alla se stessa del futuro, è riuscita a conquistare il trono, ed viene incoronata Regina degli Inferi, mentre Lucifer (Luke Cook) - ora a piede libero - e Madam Satan/Lilith (Michelle Gomez) - che porta in grembo il figlio di Lucifer (e quindi fratello di Sabrina) - attendono la nascita del futuro sovrano.

Credo che uno degli aspetti più divertenti della quarta parte stia nel fatto che metteremo su una sorta di versione demoniaca di The Crown, con intrighi a palazzo e lotte di potere tra Lucifer, Lilith e Sabrina. Quindi è qualcosa che esploreremo a fondo. Ma la sfida principale sarà più che altro tra Lucifer e Lilith. E questa è un po' la loro storia fin dall'inizio della serie, l'idea del potere tra questi due. E Sabrina finirà proprio nel mezzo di questa lotta, così come il bambino che dovrà nascere.

Così Aguirre-Sacasa ribadisce che passeremo ancora diverso tempo all'Inferno, e nel frattempo ci anticipa che vedremo ancora un certo Principe, al momento impossibilitato a muoversi...

Posso anticiparvi che vedremo altro sul conto di Caliban, e la sua relazione con Sabrina verrà certamente approfondita.

HD Netflix

Due Sabrina, viaggi nel tempo, paradossi temporali e H.P. Lovecraft

Ora che ci sono non una, ma ben due Sabrina in circolazione, grazie alla decisione della ragazza di far coesistere due versioni diverse di se stessa nella medesima linea temporale, i guai non faranno che... raddoppiare.

Il paradosso temporale che si verifica nell'ultimo episodio avrà importanti conseguenze nella quarta parte, e come al solito con Sabrina, qualcosa che potrebbe sembrare innocente si rivelerà invece catastrofico e darà vita a nuovi drammi.[...] In quanto alle due Sabrina, aggiungeremo del nostro alla storia della "gemella" che è presente anche nei fumetti e nella serie con Melissa Joan Hart.

Intanto Greendale assumerà nuove tinte lovecraftiane, come rivela sempre lo showrunner.

Uno dei miei autori preferiti è H.P. Lovecraft, e vedremo un'atmosfera simile nella quarta parte. Prenderemo questa idea molto antica e primitiva dell'horror e della paura, e la scateneremo su Sabrina, sugli Spellman e su tutta Greendale. E Greendale diventerà un campo di battaglia per la lotta tra bene e male, orrore e sanità mentale, e sarà grandioso. Davvero gigantesco.

E in tutto questo, ovviamente, c'è lo zampino di Father Blackwood (Richard Coyle), che ha portato una nuova minaccia in città.

Father Blackwood ha liberato quelli che lui chiama gli Eldritch Terrors. [...] Nella quarte parte, nonostante l'aspetto seriale rimanga predominante, ogni episodio potrebbe essere considerato un mini film horror con il suo villain e la sua identità. Sarà davvero divertente.

Netflix

Coppie scoppiate, riaccoppiate, vecchi e nuovi interessi amorosi

La terza parte dello show ha visto concludersi la relazione tra Nick (Gavin Leatherwood) e Sabrina, ed è stato messo in discussione il fatto che tra Harvey (Ross Lynch) e la bionda streghetta non sia davvero finita, cosa che avrebbe temporaneamente dato da pensare anche a Roz (Jaz Sinclair). Intanto, Nick e Prudence (Tati Gabrielle) sembrerebbero essersi riavvicinati, dopo che questa si è allontanata da Ambrose (Chance Perdomo), mentre Zelda (Miranda Otto) e Mambo Marie (Skye P. Marshall) sono state protagoniste di un bacio appassionato. E Theo (Lachlan Watson) e Robin (Jonathan Whitesell) adesso sono una vera e propria coppia.

Uno degli elementi più entusiasmanti di Sabrina nei fumetti è che c'è sempre stata questa componente romantica che andava a completare le avventure della nostra strega adolescente. Nella terza parte abbiamo giocato parecchio sull'angst tra Nick e Sabrina. E credo anche che Harvey e Sabrina avranno sempre un posto speciale l'uno nel cuore dell'altra, sebbene io adori Harvey con Rosalind, e credo che i due personaggi abbiano davvero chimica tra loro. [...] Nella terza parte, e ancor di più nella quarta, abbiamo giocato e giocheremo molto sull'idea degli amanti sfortunati, e quando arriveremo alla fine di quest'ultima, scopriremo quali coppie sono davvero destinate a stare insieme.

Così spiega Aguirre-Sagasa, aggiungendo:

Per Zelda c'è un enorme cambio di paradigma. Si sta aprendo a questa nuova relazione (Mambo Marie), e anche a una nuova divinità (Hecate). Per qualcuno che è stato cresciuto in un certo modo, per una persona così prudente quando si tratta dei suoi sentimenti, con delle mura che ha innalzato per proteggere le sue emozioni, l'idea di abbassare la guardia e rendersi emotivamente disponibile è certamente entusiasmante. E anche il passaggio dal Satanismo patriarcale al culto di Hecate sarà un altro grande elemento che esploreremo nella quarta parte.

E riguardo a Theo e Robin:

Ho pensato che sarebbe stato un abbinamento davvero divertente per raccontare la storia di un primo bacio e di un primo amore. Ovviamente, siamo nel mondo di Sabrina, quindi ci sono delle stranezze... Lui è un Hobgoblin, per esempio. Ma faccio davvero il tifo per questa coppia. Sono davvero felice che stiano insieme, e adoro le scene romantiche tra loro.

Insomma, dalla quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina possiamo aspettarci di tutto e di più... e molto altro ancora.