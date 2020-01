Marvel Champions: arrivano Goblin, Ms. Marvel e Capitan America

Per i prossimi mesi è già stato annunciato un nuovo tris di espansioni. Il pack scenario sarà questa volta incentrato sulla Squadra Distruttrice , noto quartetto di supercriminali composto da Bulldozer, Piledriver, Thunderball e Demolitore; i due pack eroi saranno invece dedicati al possente Thor e alla letale Vedova Nera , di cui a breve arriverà nelle sale anche il lungometraggio in cui è la protagonista assoluta .

Quelle dedicate a Capitan America e a Ms. Marvel sono invece Pack Eroi , vale a dire mazzi di 35 carte precostruiti e pronti all'uso che consentono di gettarsi nella mischia nei panni di Steve Rogers e Kamala Kahn. Se grazie al suo leggendario valore Cap può guidare la carica anche contro gli avversari più temibili, la giovane supereroina del New Jersey è invece uno dei personaggi più flessibili del gioco, in grado di adattarsi a qualsiasi ruolo necessario.

Edito per l'Italia da Asmodee , il gioco vede da 2 a 4 giocatori impegnati a costruirsi il proprio mazzo tematico al fine di affrontare, in modalità cooperativa e in partite della durata media di circa un'ora, alcuni celebri supercattivi come Rhino, Klaw e Ultron .

