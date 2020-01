Masters of the Universe, il film rimandato a data da destinarsi

Cinema

di Mattia Chiappani - 28/01/2020 09:17 | aggiornato 28/01/2020 09:21

Brutte notizie per i fan dei Masters of the Universe: il film su He-Man e soci è stato rimandato a una data ancora ignota.

La storia del film sui Masters of the Universe si fa sempre più travagliata e complessa. La pellicola, in lavorazione ormai da anni, sarebbe dovuta uscire nelle sale fra poco più di un anno, a marzo 2021. Tuttavia nella nuova schedule pubblicata da Sony delle sue prossime uscite, questo titolo è completamente assente, segnale che il progetto è stato rimandato. A quando? Per il momento non è dato saperlo dato che, al contrario di altri progetti rinviati (come il famigerato adattamento di Uncharted, che ha preso proprio il posto del film sui Masters of the Universe nel calendario) non ci sono nuove date per la pellicola.

Bisogna quindi affidarsi ai rumor e alle voci di corridoio. E quanto raccontato da queste ultime non sembra assolutamente positivo per i fan dei Masters. Apparentemente infatti il film sarebbe tornato nel limbo produttivo, senza una precisa direzione per il suo sviluppo.

Tra le ipotesi apparentemente considerate ci sarebbe anche un passaggio completo del progetto nelle mani di Netflix. La nota piattaforma di streaming sta infatti sviluppando moltissimi prodotti legati in vario modo al brand, a partire da She-Ra e le principesse guerriere, serie animata che ha raccolto un buon successo con già quattro stagioni all'attivo. Oltre a questo sono in sviluppo uno show realizzato in computer grafica che riprenda le avventure della serie classica e un sequel di quest'ultima che vede il regista e sceneggiatore Kevin Smith come autore principale.

I Masters of the Universe erano già arrivati al cinema nel 1987 con Dolph Lundgren, fresco fresco della sua apparizione come Ivan Drago in Rocky IV, nel ruolo del muscoloso He-Man. Sfortunatamente non fu il successo sperato e così nel tempo si è più volte discusso di un rilancio nelle sale del franchise. In particolare negli ultimi dieci anni tale progetto ha spesso ripreso piede, tornando al centro delle discussioni, tra cambi di sceneggiatori e registi. Negli ultimi tempi le stelle sembravano essersi finalmente allineate, con addirittura un attore già vicino al ruolo del protagonista, ovvero Noah Centineo. Tuttavia questo rinvio sembra segnalare nuovi ostacoli sulla via dei Masters verso il grande schermo.

Siete dispiaciuti per questa notizia? Vi piacerebbe vedere un film dei Masters of the Universe fare il proprio debutto nelle sale? Siete tra gli amanti del franchise originale?

Via LRMOnline