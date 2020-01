Mulan: i character poster coi protagonisti del film Disney [GALLERY]

Nelle immagini, che trovate nella gallery in apertura dell'articolo, possiamo dare un primo sguardo ravvicinato ai protagonisti: Liu Yifei nei panni della celebre Mulan, Jason Scott Lee in quelli del perfido Bori Khan, Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung, Gong Li in quello di Xianlang, Yoson An è invece Chen Honghui e Jet Li interpreta l’Imperatore.

Cresce l'attesa per il debutto nei cinema di tutto il mondo di Mulan , l'adattamento in chiave live-action diretto da Niki Caro e liberamente ispirato al classico d'animazione Disney del 1998. Nell'attesa la casa di Topolino ha diffuso online i character poster dei personaggi principali della pellicola che racconta la storia della leggendaria guerriera cinese.

