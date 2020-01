Oscar Luncheon: i candidati 2020 in una foto

Cinema

di Rina Zamarra - 28/01/2020 09:54 | aggiornato 28/01/2020 09:59

I nominati agli Oscar 2020 si sono riuniti lunedì 27 per la classica foto di rito: l'evento ha visto degli assenti giustificati, tra cui Tom Hanks e Joaquin Phoenix.

Lunedì 27 gennaio 2020 si è tenuto il tradizionale Oscar Luncheon con tutti i nominati delle varie categorie.

L’evento si è svolto al Ray Dolby Ballroom di Hollywood e si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo di Kobe Bryant, della figlia 13enne Gianna e delle altre vittime dell’incidente in elicottero avvenuto domenica 26 gennaio.

Il Presidente dell’Academy, David Rubin, ha ricordato il grande campione facendo riferimento all’Oscar Luncheon del 2018. In quell’anno, infatti, Bryant vinse una statuetta per il corto animato Dear Basketball, tratto dalla lettera che lui stesso aveva scritto in occasione del suo ritiro dallo sport professionistico.

Il Presidente ha poi alleggerito l’atmosfera passando agli Oscar ed elencando le diverse iniziative in corso.

All’evento erano assenti una serie di nominati, tra cui Tom Hanks (membro dell’Academy), Joaquin Phoenix, Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Adam Driver, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan e Margot Robbie.

Non era presente in sala neppure Martin Scorsese, che non ha partecipato anche ad altri eventi negli ultimi giorni per motivi familiari. Ultimo assente importante Elton John, nominato per la migliore canzone originale.

Gli altri nominati hanno partecipato alla foto di rito che li ritrae tutti insieme e hanno ricevuto il classico certificato, insieme alla raccomandazione di non dilungarsi troppo durante il discorso di accettazione. I ringraziamenti dovrebbero avere un timing preciso e non sforare il minuto.

La promessa di una cerimonia della durata di tre ore è dunque ancora valida. I produttori dello spettacolo presenti all’Oscar Luncheon hanno definito la serata una sorta di evento proiettato verso il futuro, che non dimentica però la tradizione.

Non sono trapelate altre informazioni riguardo i vari momenti della cerimonia, priva anche quest'anno di un presentatore unico. Non si sa neppure se la serata si aprirà con un'esibizione musicale dal vivo, come è accaduto l’anno scorso con Adam Lambert e i Queen. In realtà, sono previste cinque esibizioni musicali e c’è qualcuno che ipotizza che l’apertura potrebbe essere affidata a Elton John.

Per sapere cosa accadrà dovrete aspettare domenica 9 febbraio 2020.