Le riprese di The Batman sono ufficialmente iniziate

28/01/2020

Le riprese di The Batman sono finalmente iniziate in via ufficiale e la conferma arriva da un tweet di Matt Reeves.

La produzione di The Batman, il nuovo film targato Warner Bros., è finalmente iniziata.

Lo stesso regista del film, Matt Reeves, ha postato sul suo profilo Twitter un’immagine del ciak che viene battuto ad inizio riprese, confermando, di fatto, l’inizio del primo giorno di shooting.

Stando a quanto ammesso da Reeves, The Batman dovrebbe essere un film totalmente diverso dagli altri che sono stati realizzati sino ad ora, tanto che dovrebbe essere un noir che si focalizzerà sui primi giorni di Bruce Wayne come il detective migliore al mondo.

Se le immagini trapelate di recente sono riconducibili al backstage del film e probabilmente ad alcune realizzazioni della seconda unità di regia, grazie a questa immagine sappiamo che sono iniziate le riprese principali e che il direttore della fotografia sarà Greig Fraser (che ha precedentemente lavorato a film come Biancaneve e il cacciatore, Foxcatcher – Una storia americana, Vice – L’uomo nell’ombra e di cui si vedrà il suo lavoro nel film di prossima uscita, Dune).

Durante un’intervista a The Hollywood Reporter di circa un anno fa, Reeves aveva spiegato come sarebbe stato il suo Batman e quali i punti di vista del film:

È il racconto di Batman orientato al suo punto di vista. Tutto è raccontato come fosse sulle sue spalle e spero che possa essere una storia elettrizzante ma anche emotiva. È più Batman nella sua modalità di detective rispetto a quanto è già stato visto nei film. I fumetti ne hanno fatto storia. Dovrebbe essere il miglior detective del mondo e ciò non ha fatto necessariamente parte dei film che sono stati fatti. Mi piacerebbe far sì che la storia, mentre iniziamo il suo percorso per rintracciare i criminali e cercare di risolvere un crimine, possa portare ad avere un arco evolutivo per il personaggio.

In realtà, ad oggi non ci sono ancora dettagli riguardanti la trama del film che vedrà, però, la presenza di un cast pazzesco: oltre a Robert Pattinson nei panni di Batman, vi saranno Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, e John Turturro, rispettivamente, nei panni di Catwoman, il Commissario Gordon, l’Enigmista, Pinguino, Alfred Pennyworth, Carmine Falcone. A loro, si aggiungono Peter Sarsgaard e Jayme Lawson in ruoli ancora non rivelati.

L’uscita al cinema di The Batman è stata fissata per il 25 giugno 2021 e, dunque, non rimane che attendere nuovi rivelazioni in merito al film.

