La DeLorean potrebbe tornare presto sulle strade americane. La DeLorean Motor Company sarebbe pronta a rimettere in produzione la macchina, diventata iconica grazie al film Ritorno al futuro.

Per ironia della sorte il modello originale fu un flop commerciale e la compagnia ne produsse appena 9mila esemplari tra il 1981 e il 1983. La macchina, infatti, divenne famosa solo dopo l'uscita al cinema del film quando la casa automobilistica aveva già interrotto la produzione.

Oggi, il progetto è molto diverso. Le nuove DeLorean saranno realizzate con i pezzi già presenti in magazzino. Negli anni Ottanta, infatti, furono prodotti tantissime componenti, rimaste poi inutilizzate. Si parla di un magazzino contente 3,5 milioni di pezzi, di cui il 96,7% ancora perfettamente utilizzabili.

La produzione della nuova DeLorean è possibile grazie alla Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act, una legge che consente alle piccole case automobilistiche di realizzare un massimo di 325 auto all’anno con parti di ricambio originali.

Il ritorno della nuova DeLorean non è comunque così immediato, perché manca ancora l’approvazione della legge che autorizza l’omologazione delle auto classiche.

Secondo la SEMA (Associazione dei produttori di apparecchiature speciali), però, i tempi dovrebbero essere brevi. Per favorire la legge sull’omologazione, tra l’altro, la National Highway Traffic Safety Administration ha prodotto anche un libro di 120 pagine di bozze e regolamenti destinati all’Agenzia per la protezione dell’ambiente.

Insomma le acque si stanno muovendo e la nuova DeLorean potrebbe davvero essere presto sul mercato.

Ma come verrà realizzata? Il vecchio modello aveva un motore PRV V6 3500 Peugeot-Renault-Volvo che verrà sicuramente sostituito. Ci sarà la possibilità di un motore elettrico? Il Presidente della DeLorean Motor Company, James Espey, ha dichiarato:

