Sex Education: la casa di Otis si può affittare

di Mara Siviero - 28/01/2020 15:38 | aggiornato 28/01/2020 15:42

Il set di Sex Education diventa finalmente visitabile: la casa del protagonista, infatti, potrà essere affittata.

Chiunque abbia visto Sex Education, la serie targata Netflix che ha da poco reso disponibile la seconda stagione, non può non essersi innamorato della meravigliosa casa in cui vivono Otis Milburn e sua madre, la sessuologa e terapista Jean.

Con il passare delle puntate, è impossibile non rendersi conto che potrebbe essere la casa dei sogni: spaziosa, calorosa, accomodante e immersa nel verde. Quindi, per chi si fosse chiesto se quella casa esistesse veramente e se, magari, potesse essere abitabile, la risposta è: sì.

Il proprietario della casa, Stuart Morgan, ha avuto modo di parlare con LADBible riguardo all’inflazionata richiesta di poter diventare gli inquilini di quella proprietà usata per l’ormai popolare serie Netflix.

L’uomo, che ha raccontato di sperare che la casa possa essere libera per la prossima Pasqua, ha anche rivelato che esiste un sito web dedicato alla tenuta, in cui è possibile ammirare lo scenario in cui la casa è immersa, situata nella Wye Valley and Forest of Dean nell’Herefordshire.

Insomma, le richieste di poter occupare la casa per un periodo limitato di tempo sarebbero state centinaia e addirittura, sul sito è possibile richiedere di essere inseriti in una mailing list, in modo da poter essere avvisati qualora la casa si liberasse.

Denominato The Chalet, l’edificio, costituito da legno norvegese di circa cento anni, possiede ben cinque stanze da letto con disponibilità di alloggio per dieci persone, e ben presto, come già anticipato, sarà disponibile ad uso vacanziero.

Inoltre, alla fine del giardino, ci sarebbe The Saracens Head, una specie di ‘grande pub, senza contare la possibilità di poter fare canoa, di fare arrampicata e di poter fare escursioni di tutti i tipi.

La serie, che ha sempre lasciato nel dubbio gli spettatori riguardo a dove e quando venisse girata, è sempre rimasta volutamente ambigua, in parte per attirare il pubblico americano: in realtà, Sex Education è stata girata al confine tra Galles e Inghilterra, tra Wye Valley e Newport.

E voi, che ne pensate? Andreste in questa meravigliosa tenuta per le vostre vacanze?