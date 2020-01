Cinema

di Elena Arrisico - 28/01/2020 12:06 | aggiornato 28/01/2020 12:10

Finn Wolfhard è uno dei protagonisti di The Turning, il nuovo film già uscito nelle sale cinematografiche statunitensi che da noi arriverà a giugno. L'horror non è, però, stato accolto calorosamente dagli spettatori.

Non sono delle più rosee le recensioni degli spettatori su The Turning - film horror che ha tra i suoi protagonisti Finn Wolfhard, Mike Wheeler in Stranger Things - dopo la sua uscita nei cinema statunitensi, lo scorso 24 gennaio.

La storia si svolge in una tenuta nella campagna del Maine, dove la nuova tata (Kate Mandell, interpretata da Mackenzie Davis) deve prendersi cura di due orfani con dei disturbi, Flora (Brooklynn Prince) e Miles Fairchild (Finn Wolfhard). Presto, però, la donna si accorge che sia la casa in cui lavora che i bambini nascondono dei segreti oscuri e terrificanti.

Il film è prodotto da DreamWorks Pictures e alla sua regia c’è Floria Sigismondi, che ha già lavorato a The Handmaid's Tale e The Runaways. La lavorazione del film era stata interrotta nel 2016, dopo che Steven Spielberg aveva deciso di abbandonare il progetto.

Nella pellicola horror, Finn Wolfhard dà prova di saper interpretare ruoli diversi, nonostante la sua giovane età: dal dolce Mike di Stranger Things al ricco ragazzino dal lato oscuro di The Turning. A Metro, lo stesso Wolfhard ha spiegato:

Mi è piaciuto interpretare un cattivo, perché è stata una cosa diversa... non l'ho mai fatto prima.

HD Getty Images Finn Wolfhard, protagonista di The Turning

Raccontando di essersi sentito un po' in colpa - per i primi quattro mesi di riprese – per Mackenzie Davis, che ha dovuto sopportare il personaggio da lui interpretato, Miles.

Mackenzie è stata una collega davvero divertente. Probabilmente, è la migliore attrice con cui abbia mai lavorato. (...) Spero che anche Mackenzie si sia divertita.

La risposta del pubblico, all’uscita nelle sale cinematografiche mondiali, non è però state delle più calorose: il noto sito CinemaScore ha, infatti, dato al film una F, dopo aver raccolto le reazioni del pubblico il week-end del 24 gennaio scorso. Si tratta del secondo film del 2020 a ricevere un voto del genere, dopo il remake di The Grudge di Nicolas Pesce.

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli Il giro di vite di Henry James

Basato sul romanzo Il giro di vite (The Turn of the Screw) di Henry James del 1898 e scritto da Carey e Chad Hayes, The Turning vede Steven Spielberg accreditato come produttore esecutivo. In Italia, la sua uscita è prevista per il prossimo 4 giugno. Nel nostro paese avrà un destino diverso?