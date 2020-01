Attenzione! Possibili spoiler!

Scott Gimple, supervisore di tutti i contenuti del franchise di The Walking Dead - inclusi i film su Rick - ha infatti anticipato che il crossover potrebbe riguardare l'uscita di scena di Michonne, prevista entro la fine della stagione 10 della serie principale.

La guerriera interpretata da Danai Gurira, la cui uscita di scena potrebbe anche riportare in gioco Andrea (Laurie Holden) per dei flashback, come sappiamo dal finale di metà stagione si è allontanata insieme al nuovo arrivato Virgil (Kevin Carroll) per procurarsi le armi necessarie a distruggere la mandria radunata da Alpha (Samantha Morton).

Quella stessa mandria che Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) e gli altri hanno trovato in una caverna, rimanendo intrappolati insieme agli zombie...

Michonne e Virgil sono diretti verso il Maryland, dove Virgil vive insieme a un altro gruppo di sopravvissuti. Il Maryland è ben lontano dal Nebraska, dov'è ambientata la nvuoa serie The Walking Dead: World Beyond, eppure il legame potrebbe esserci. La misteriosa organizzazione riconoscibile dai tre cerchi intrecciati è infatti legata sia all'elicottero che portò via Rick nel suo ultimo episodio, sia alla nuova serie.

E nella serie originaria di The Walking Dead, l'abbiamo imparato da tempo, il mondo diventa sempre più grande. Ci aspettiamo di scoprire di più sulla comunità (forse il Commowealth?) in cui vive la donna che Eugene contatta via radio. E ci aspettiamo di scoprire in che modo il gruppo misterioso potrebbe far parte della storia per l'uscita dalla serie di Michonne, magari per un suo trasferimento nei film.

Infine, la comunità di Virgil - della quale ancora non sappiamo nulla di certo - potrebbe essere legata all'organizzazione militare dell'elicottero e al personaggio interpretato da Julia Ormond.

L'ipotesi, naturalmente, farebbe sì che Michonne non facesse mai ritorno dal suo viaggio con Virgil. Il che, naturalmente, avrebbe un forte impatto non solo sui suoi figli, ma anche su tutti gli altri protagonisti.

Michonne potrebbe sparire nel nulla, com'era stato per Rick - creduto morto - e per Heath, il personaggio di Corey Hawkins di cu non abbiamo più notizie dalla sesta stagione (e per la precisione dall'episodio 7x06).

Rick, Heath e Michonne potrebbero quindi essere legati tutti dallo stesso destino, ma in tutto questo come s'inserirebbero i due spin-off?

The Walking Dead: World Beyond verrà prodotta per due stagioni, che potrebbero fare da ponte fra la serie principale e i film (il primo, che uscirà esclusivamente nelle sale cinematografiche, arriverà nel 2021 o nel 2022). Gimple ha fatto sapere che la mitologia relativa al misterioso gruppo militare verrà ampiamente esplorata nei film ma anche nella seconda stagione di World Beyond - evidentemente già pianificata - nella quale potrebbe comparire Michonne in attesa di riunirsi a Rick.

Resta da chiarire l'eventuale legame con gli sviluppi narrativi di Fear The Walking Dead, perché finora Gimple ha fatto riferimento solo a una delle serie:

Abbiamo parlato di aspetti della prossima stagione di World Beyond. Potrebbe anche esserci un grande aspetto del crossover con una delle serie. Questa è l'altra parte dei piani che abbiamo, ma dobbiamo metterli in atto. È un po' il tema della prossima stagione. Stiamo ancora finendo questa stagione.

Ricapitolando: sappiamo che The Walking Dead potrebbe concludersi con la stagione 12. Sappiamo che Michonne se ne andrà dalla serie principale entro la fine della stagione 10. Sappiamo che World Beyond ha un forte legame con l'organizzazione militare che ha portato via Rick. E sappiamo che anche la sparizione di Heath potrebbe essere legata alla stessa organizzazione, che potrebbe portare Michonne nella nuova serie World Beyond per poi ricongiungerla a Rick nei film.