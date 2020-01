The Witcher, ma con le spade laser di Star Wars: i video dal web

Curiosità

di Giulia Vitellaro - 28/01/2020 16:07 | aggiornato 28/01/2020 16:12

Gli utenti del web hanno creato originali mash-up inserendo delle spade laser al posto di quelle usate originariamente dai protagonisti di The Witcher.

I fan del fantasy hanno avuto di che gioire negli ultimi mesi: uno degli eventi di punta è stato il lancio dell'attesa serie The Witcher, tratta dall'omonima serie di libri che ha a sua volta ispirato i popolari videogiochi action-role, vincitori di diversi premi come il Game of the Year del 2016.

La serie, che ha ricevuto un buon riscontro da parte del pubblico, è uscita sulla piattaforma Netflix nel Dicembre 2019 e vede un affascinante Henry Cavill nel ruolo del protagonista, Geralt di Rivia.

Come sempre in questi casi, YouTube e la celebre piattaforma Reddit hanno intercettato il trend e gli utenti hanno sfornato centinaia di contenuti sulla serie. Tra tutti i diversissimi contributi, che spaziano tra reinterpretazioni di "Toss a coin to your Witcher", mash-up e meme, la fantasia degli utenti si è sbizzarrita in particolare con la meravigliosa battaglia del primo episodio, al mercato di Blaviken.

Sorvolando su contribuiti particolari come l'inserimento, nella scena, di un brano di Britney Spears, spicca senza dubbio l'opera dell'utente scanlozack: la scena di lotta a Blaviken reinterpretata in chiave sci-fi. La svolta consiste nell'inserire delle spade laser al posto di quelle usate in origine dai personaggi.

Il risultato finale è a dir poco incredibile: lo stile offensivo di Geralt non ha nulla da invidiare a quello di un Jedi, e i suoi movimenti sembrano adattarsi con estrema naturalezza alla nuova arma, anche se inserita in post-produzione.

Non è strano che questa battaglia abbia avuto una grande risonanza nel pubblico della serie: la showrunner della serie Lauren S. Hissrich, in una recente intervista, ha confermato che quella scena è stata pensata per presentare Geralt.

Nello scriverla e nel girarla, la scena è stata divisa in due sequenze ben distinte. La prima era la battaglia con i briganti, la seconda il duello con Renfri. Volevamo che le due battaglie mostrassero rispettivamente due aspetti del carattere di Geralt. Avevamo deciso che la prima battaglia doveva avere una lunghezza di circa 30 secondi, e Geralt avrebbe dovuto ammazzare diverse persone, in modo brutale e in rapida successione, senza pensarci due volte. La scena era stata creata per mostrare le abilità di Geralt, e per fare capire che è stato addestrato per essere una macchina da guerra.

Ma nella scena dopo, le cose dovevano andare diversamente. Hissrich racconta di aver spiegato nei dettagli a Wade Eastwood e Wolfgang Stegemann, che hanno progettato le coreografie dei duelli, che Geralt non vuole uccidere Renfri. I movimenti di Geralt cambiano, e sono improntati su uno stile più difensivo.

Non credo sia una cosa comune. E volevo certamente mostrare che Geralt è una macchina di morte, ma anche che non deve per forza esserlo. Durante quello scontro, talvolta il ritmo rallenta e c'è anche del dialogo; è una cosa chiaramente visibile nella scena. L'idea è lui che tenta di comunicare: "Non dobbiamo farlo per forza, non ce n'è bisogno. Parliamo. Risolviamo la situazione.", mentre Renfri sembra respingerlo: "No, si risolve adesso. Uno dei due non ne uscirà vivo."

Netflix ha già annunciato una seconda stagione: l'inizio della produzione è programmato per i primi mesi del 2020, e l'uscita è prevista per il 2021.