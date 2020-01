Libri

di Simone Alvaro Segatori - 28/01/2020 13:55 | aggiornato 28/01/2020 14:00

Finalmente la serie di libri di The Witcher ha delle copertine degne di questo nome.

Orbit Books, la casa editrice internazionale che detiene i diritti della serie letteraria di The Witcher all'estero, ha annunciato di aver iniziato una ristampa di ben 500.000 libri della serie fantasy di Andrzej Sapkowski, per via del successo pazzesco della serie TV di Netflix.

Dai mezzo milione di nuovi libri ai tuoi fan di The Witcher, o valle dell'abbondanza.

Secondo l'editore straniero, la domanda per la serie di tutti gli 8 i libri ha iniziato ad aumentare nei mesi precedenti l'uscita della serie TV, il 20 dicembre 2019. Da allora la società ha registrato delle vendite fenomenali in ogni formato con cui venivano proposti i libri. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha scritto su Twitter che la notizia non avrebbe potuto renderla più felice.

Non è insolito che un adattamento televisivo o cinematografico susciti tanto interesse: Harry Potter o Il Signore degli Anelli ne sono dei grandi esempi.

Tuttavia, il successo di The Witcher lascia davvero senza parole. Non solo i libri di Sapkowski sono tornati ad essere un caso letterario - un risultato niente male per una serie degli anni '90 - ma anche la serie di videogiochi dedicata ha visto una completa rinascita, specie The Witcher 3: The Wild Hunt che all'inizio del mese di Gennaio 2020 ha stabilito un nuovo record su Steam con oltre 100.000 giocatori in contemporanea. Un successo incredibile se pensate che è un gioco del 2014 e che all'uscita era andato poco oltre i 90.000 giocatori.

Anche in Italia il successo di The Witcher ha portato la Casa Editrice Nord a ristampare le prime vecchie edizioni del libro, aggiornando finalmente le prime copertine (molto fantasy anni '90) con qualcosa di più evocativo e dal gusto quasi leggendario.

Nord

Le date di uscita dei libri in Italia

Di seguito la data di uscita di tutte le nuove edizioni dei libri The Witcher in lingua italiana:

Il Guardiano degli Innocenti (Antologia di racconti)

USCITA: Disponibile La Stagione delle Tempeste (Racconto da inserire tra le 2 antologie o dopo di esse)

USCITA: In arrivo La Spada del Destino (Antologia di racconti)

USCITA: Disponibile Il Sangue degli Elfi (Romanzo principale)

USCITA: Disponibile Il Tempo della Guerra (Romanzo principale)

USCITA: 5 marzo 2020 Il Battesimo del Fuoco (Romanzo principale)

USCITA: 5 marzo 2020 La Torre della Rondine (Romanzo principale)

USCITA: In arrivo La Signora del Lago (Romanzo principale)

USCITA: In arrivo

Se non conoscete la professione di Witcher o il suo mondo chiamato Il Continente, oltre agli articoli di approfondimento linkati potete fare riferimento anche alla mappa interattiva rilasciata proprio da Netflix.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix ed è già stata rinnovata per una seconda stagione (di cui si conoscono già i primi dettagli sul ruolo di Ciri), che uscirà nel 2021 .